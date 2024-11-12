巾幗4｜胡定欣「玩命俄羅斯輪盤」超好戲 謝雪心轉演慈母 嘆角色有難度 (13:06)

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（11日）一集引爆《巾幗》經典回憶位，劇情講述七爺（胡定欣飾）和柴十七（黎耀祥飾），為配合戒嚴於大街大巷走難兼趴地，2人更因於趴地期間「郁身郁勢」，險遭軍人嚴懲。

監製方駿釗引爆集體回憶，指胡定欣與黎耀祥於2008年播出的《巾幗梟雄》中，亦曾因走難齊齊趴地；翻查舊片，當時2人走難場面更混亂，當時他們飾演夫妻，要「飛撲趴地」避爆炸，相當考身手。

談到相隔16年黎耀祥再因《巾幗》齊齊趴地，胡定欣笑言「世事太微妙」，又透露拍《巾幗4》引發不少和黎耀祥珍貴回憶：「我都幾乎唔記得咗，我諗今次趴地最大嘅唔同係，我同柴十七可以傾偈！」胡定欣昨晚在「玩命俄羅斯輪盤」表現亦相當出色，演繹出對於自己分分鐘會喪命恐懼，到了第四發子彈時，眼淚像瀑布般流下來一幕，別具感染力。

《巾幗4》上周五（8日）再有新角色登場，分別是蕭正楠分飾的龍四海，以及龍四海父母—龍督軍（曾航生飾）及薇姨（謝雪心飾）。心姐以圓框黑超造型亮相，是《巾幗》系列核心人物，心姐第四季的角色與以往角色有大轉變，除表面溫和得多，還有不能靠眼神表達的複雜內心戲，心姐表示是新挑戰：「劇情話我個仔喺荒島出意外，之後蕭正楠出現，我就當咗佢喺我個仔，但其他人個個都唔相信佢係我個仔，自己都好矛盾。去到最尾我知佢唔係我個仔，但係又覺得就算唔係我個仔，自己都想有番個仔，所以呢個慈母好難演。」

心姐親揭造型墨鏡內含洋蔥：「因為個仔死咗，我喊到隻眼有問題，搞到唔係好睇到嘢，呢個戲唔可以靠眼神同眼淚去表達傷痛，對我嚟講都係新挑戰。」

（即時娛樂）