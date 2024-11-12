無綫台慶｜18位藝人分享TVB精神 黎耀祥「印花論」談演藝樽頸位 (14:15)

無綫《萬千星輝賀台慶》將於11月19日晚舉行。為慶祝無綫踏入57周年，今年主題是「同一家人，與你前行」，今年除了近300位合約藝人，以及昔日無綫藝人好友，雲集電視廣播城「回家」一同慶祝外，並邀得18位代表不同年齡層及界別的藝人朋友，與觀眾分享他們透過在TVB的成長及經歷。

18位藝人分別為黎耀祥、黃翠如、林盛斌（Bob）、黎寬怡、蔡思貝、汪明荃、王祖藍、李思捷、阮兆祥、車婉婉、陳㦤德、譚輝智、錢嘉樂、高海寧、周吉佩、C君、陸浩明及莊子璇，一系列宣傳片由昨晚（11日）開始，陸續於翡翠台黃金時段內播放，昨晚打頭陣的，是《巾幗梟雄之懸崖》男主角黎耀祥。

先後憑《巾幗梟雄》第一、二季及《大太監》，3度奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角的黎耀祥，由1986年起開始拍劇生涯，轉眼在電視圈打滾38年。黎耀祥在台慶宣傳片中坦言，從演多年確實遇過樽頸位：「我入行做咗10幾年閒角，先至可以叫做升上配角嘅位，又做10幾年嘅配角，先至可以做到主角，當時自己都有啲深深不忿，因為覺得自己好盡力，人哋對我評價又幾好，點解唔可以進一步呢？」

黎耀祥表示自己堅持下去，並以「儲印花」比喻不放棄及繼續努力的重要性：「人生好似我哋去超級市場買嘢儲印花，當你儲夠印花，先可以換到禮物。換印花嘅過程好長，如果你半途而廢、唔儲足夠印花，你所有印花就變成廢紙，我𠵱家仲儲緊我人生印花，可能10年、20年後，我又可以換到上天畀我嘅一份禮物。」

今晚播出的黃翠如，分享主題為「開心」及「笑容」，內容結集黃翠如以往拍攝旅遊節目的見聞及感受，相當感性；而星期三、四及五播出的，分別是林盛斌（Bob）、蔡思貝及黎寬怡（貓仔）分享。

阿Bob在台慶宣傳片中，分享自己如何由不怕蝕底、到變成今日很多人眼中幸運兒的經歷及心路歷程，當中一句：「明知件事幾咁搵笨都好，畀心機，盡心盡力咁去做，個天係會睇到，有一日，佢會用一個你意想不到嘅方式，透過某啲途徑，回報番去你身上。」

蔡思貝的分享主題是Team Work，相關宣傳片曝光了不少蔡思貝拍攝《與天地對話》時的幕後花絮；至於貓仔，則會分享擔任了7年《東張女神》的苦與樂，貓仔指做了《東張》多年，身邊不斷有朋友問「做藝人咁辛苦為乜」，但一路以來的「東張經驗」，讓她覺得再危險、再污糟的採訪經歷，也會是得多於失：「親眼見證過太多被逆轉嘅生命故事，我永遠都忘記唔到佢哋嘅眼淚同笑容。」

（即時娛樂）