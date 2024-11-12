姜濤射波贏AK Ian投訴遊戲不公 教主Jeremy被罰扮貓賣萌 (15:03)

教主和Jeremy輸掉比賽受罰，2人戴上貓貓耳套大跳洗腦神曲《APT.》舞步；Ian投訴賽事不公，戲言棄賽（右上角）；姜濤射12碼竟射贏AK。（劉永銳攝）

男團MIRROR慶祝成軍6周年，昨晚（11日）在亞博舉行《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting – Mapping The World》尾場，12子以牛仔衫褲亮相，跳唱《Hunt You Down》及《Day Zero》，之後分成6組，大玩遊戲為「鏡粉」謀福利。

Stanley（邱士縉）和姜濤頭場玩遊戲由頭輸到落尾，令Stanley決心在尾場做出「零的突破」，表現進取，當見到拍檔姜濤跨步跳比人慢，忍不住笑姜濤：「點解你跳四步，同Alton跳三步冇分別？」結果他們如願破蛋，玩得開心時，Stanley更孭起姜濤到處跑。

其間，Ian（陳卓賢）與Frankie（陳瑞輝）被發現坐在場邊，Ian投訴賽事不公，戲言棄賽；另一邊廂，Jer（柳應廷）跨步跳違規，被判返到起點，他仍能從後趕上出線。連輸兩輪賽事的Anson Lo（盧瀚霆） 、Jeremy（李駿傑）、Edan（呂爵安）及Tiger（邱傲然）等就要接受懲罰，戴貓耳套裝賣可愛，並大跳洗腦神曲《APT.》舞步。

壓軸遊戲「MIRROR RUN」，12子分兩隊大鬥踩單車、打籃球，呼拉圈及射波，愛打籃球的姜濤竟然輸給Jeremy，跑上射台又因失平衡而跣低，後來憑射十二碼贏AK（江𤒹生），被拍檔Stanley取笑：「你去踢波啦，唔好再打籃球。」經過4輪決鬥，終極出線的兩組Lokman（楊樂文）與AK、Edan及Jer，以猜包剪揼決勝負，最終由AK一隊做大贏家。

MIRROR分組坐花車繞場一周，跟粉絲近距離接觸，玩得未夠喉的盧瀚霆落地跑向粉絲區揮手。隊長Lokman則代表分享感受，指MIRROR成軍6年來，交流和見面愈來愈少，幸好有MIRO歌迷會舉辦大型活動，將大家連繫起來：「每次見到大家笑容和打氣說話，真的很窩心，我們會由心笑出來，非常多謝你們！我們上半年去了很多地方做世界巡迴演唱會，也見到很多不同地方的粉絲們，希望將來可以去到更遠的地方。」

臨完場前，Lokman向兩位主持阮小儀和黃正宜送驚喜，呼喚全場粉絲亮著燈牌，享受一片燈海視覺效果，令阿正與小儀尖叫，並說：「終於明白為什麼歌手站在台上，會被粉絲感動到落淚。」

（即時娛樂）