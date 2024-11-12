藍奕邦公布出道20周年企劃 明年1月西九辦音樂會 (16:44)

藍奕邦今日（12日）宣布出道20周年企劃，將於明年1月3日至1月5日，在西九文化區舉行一連三場「藍奕邦《要不要人見人愛》音樂會」，票價分別為980元及780元，同時復刻2004年首張推出的個人專輯《不要人見人愛》製成黑膠碟，以答謝樂迷20年來支持。

藍奕邦預告音樂會歌單上，會做香港歌手很少做的事：「我會喺其中一part，將成隻《不要人見人愛》順序由頭到尾玩一次，我一直好想做呢件事，平時真係冇咁嘅時間，當然都會網羅我咁多年大家都好鍾意嘅歌。」他期待從《不要人見人愛》開始串連起來，讓樂迷看到藍奕邦過往20年，以及他未來的音樂旅程。

回顧過去20年，藍奕邦自覺沒有太大分別：「好慶幸，喺大家眼中嘅大染缸做嘢，我嘅價值觀、咩係啱咩係錯、我嘅品味，都幾堅持得到，呢個我係幾自豪嘅。」

唯一不同之處，是他待人接物的態度，他說：「我永遠都覺得，要識得同人溝通、相處，但係有啲位自己都要去堅持。細個唔識攞個好嘅平衡，𠵱家會識得搵平衡點，有自己堅持，同時都可以令人舒服。」

問他這刻的藍奕邦是否最自在？他坦言不知道，但認為自在的時間比不自在的多：「20年前派第一首《熱帶魚》嗰陣，我有9成時間係唔自在，𠵱家識得喺唔自在之中去適應，更加享受自在嘅時間。」藍奕邦直言未有感懷身世、曾經滄海，反而有種「仲有好多嘢未做」的感覺：「我都好開心㗎，我覺得仲有好多嘢未做、未試，希望嚟緊自己嘅健康、身體同精神所有嘢都繼續好，可以繼續做更多嘢畀大家。」

提到最想邀請來睇騷的人，藍奕邦想也不想答道：「就係《三點冰室（七點交吉）》 其中一個填詞人梁栢堅先生。我知道要做番呢首歌嗰陣，就好想同個填詞好鬼馬嘅人創作，所以搵咗佢。有日，我喺WhatsApp問佢點解要叫《三點冰室（七點交吉）》，佢話𠵱家啲舖頭，3點仲做緊生意，7點就可能執咗，一街吉舖，就係一街吉鋪呢4個字，啱啱好放到落首歌度，咁（首歌）就功德圓滿啦，我好希望栢堅會嚟睇吓呢首歌。」

藍奕邦亦邀請新舊樂迷明年入場睇騷：「我覺得藍奕邦喺呢行生存咗20年都係奇蹟嚟，同埋我覺得大家呢廿年都辛苦啦，所以希望大家一齊嚟慶祝，慶祝大家都仲健在。」

（即時娛樂）