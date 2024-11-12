羅志祥襲港8小時撐保良局活動 胡鴻鈞孖魔術師同場獻技 (16:58)

台灣藝人羅志祥（小豬）旋風抵港8小時，只為親臨支持《保良局周年慈善餐舞會─希望魔法之夜》，以歌聲及到台下握手，答謝在場善長仁翁，接着馬不停蹄趕回參加台東振興觀光演唱會。羅志祥只為幫助更多不同基層朋友，再奔波也沒關係。

日前小豬抵港出席保良局活動，機場已有大批粉絲守候，從接機到送機粉絲們也全程陪伴。當小豬每次在酒店大堂經過，粉絲也乖乖排隊，為偶像開路；小豬在活動中是第一位演唱嘉賓，先以歌曲《幸福囉》炒熱氣氛，再以《戀愛達人》與台下善長仁翁握手拍照，最後以《愛瘋頭》結尾，全場氣氛熱烈、愛心爆棚。

當晚出席藝人及名人包括黃百鳴﹑李丞責﹑何麗全﹑何小慧﹑陳逸璇﹑羅天宇﹑戴祖儀﹑羅啟豪﹑何依婷﹑鄭衍峰及應屆香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤等，而同樣充滿善心的胡鴻鈞，也現身活動。

胡鴻鈞表示為善不甘後人，他能夠出一分力，幫助有需要人士，是非常有意義的事。當晚活動主題為《希望魔法之夜》，甫進場已有十數位由小朋友扮演的迷你版Harry Potter，迎接貴賓進場，現場也有魔術師Jeff即時獻技，胡鴻鈞被Jeff邀請一同示範，他完成整個表演後說：「我手上拿著道具，也不知魔術師是如何完成魔法，感覺神奇，正如做好事和慈善事，便是愛的魔法，任何人不用訓練，也可以把魔法變出來。」

（即時娛樂）