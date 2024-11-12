陳慧嫻明年1月紅館開騷 預告跳唱Medley 盼邀魏浚笙做嘉賓 (17:34)

陳慧嫻將於明年1月21日至22日﹑24日至25日，假紅館舉行合共4場《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，賀入行40周年。因她在過去9年都沒有舉辦演唱會，聽到這次開騷的消息，歌迷們非常雀躍。

踏入入行40周年，陳慧嫻今次演唱會用「花」做主題，由初開到盛放，展現她不同階段歌唱事業上的轉變，連演唱會海報，都化身為一朵超級大花，以一朵花的姿態，加上她的經典歌曲，帶大家穿越季節的輪迴。

慧嫻說：「以前演唱會，好多唔同造型我都試過，今次好想做返一個純綷嘅自己，音樂部分樂隊陣容強勁，仲會有弦樂合奏。我覺得我嘅事業都好似一次又一次嘅花期一樣，縱使每一次去到花期完結，大家覺得我好似會消失，我只係匿埋好好準備自己，等待下一次嘅花期出現。每一個人嘅人生，都好似花期一樣，總會有高有低，但我非常幸運，因為Fans總會好有耐性咁期待我每一個花期出現。」

相隔幾年再踏紅館，她分享今次會是四面台的舞台設計，與觀眾拉近距離，目前已籌備演唱會的流程，她說：「可以講少少，會有一part好特別，我同3個自己跳舞，但要賣關子，到時入場先知係點樣同3個自己跳舞。啲衫設計中，據知都有啲係好重好大件，設計師Kenneth又要我露肉，唔單止減肥，重要鍛練肌肉承托力。我最希望可以減20磅，聽日開始閉關跟營養師減，狂做運動，今次會跳好多舞呀，有part 10幾分鐘medley，簡直係挑戰人生極限。」

問到演唱會嘉賓，慧嫻表示：「張敬軒成日話細嗰聽我啲歌，又話好想去我演唱會唱歌，我都好希望佢嚟，我又想Twins一齊嚟玩跳舞街，重有AGA（江海迦）作咗首新歌畀我，我都好想同佢一齊玩。以前同年代歌手，李克勤﹑草蜢﹑（張）學友呀，都請過。成日勞煩佢哋又唔好意思，今次試下邀請新一代，仲有好多小鮮肉我都好鍾意，魏浚笙我覺得佢好靚仔呀，唔知可唔可以邀請佢呢？」對於好友蔡一傑近况，慧嫻說：「傑仔好好呀，我有問候佢，大家唔使擔心，佢好快好番。」

（即時娛樂）