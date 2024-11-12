被指踢走Jer升做「上弦」 李駿傑驚訝：我點會爬到佢頭？ (19:40)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今天（12日）到銅鑼灣出席雪糕活動，有近百粉絲到場舉牌支持，他直言也感到粉絲增加，可能和不同前輩Crossover，吸納了前輩粉絲也喜歡他，他說：「堅信如果自己做得好嘅話，一定會吸納到多啲粉絲。」

對於被指今年成績亮麗，踢走隊友柳應廷（Jer）升做上弦，他則說：「幾時呀？點解我唔知？點會呀？唔好玩我啦！」問可擔心Jer因而失落？他說：「唔會失落啦，我點會爬到佢頭呢？」

有指他們在MIRROR Fan Meeting同場尷尬沒有交流，他即說：「吓！我哋冇尷尬，因為我哋唔同組，我長期同Anson Lo（盧瀚霆）一組，其實我同Jer用同一間化妝房，未上台前都一齊打機。」

Jeremy表示感恩大家給予機會，但自己沒有升呢感覺，都是做好自己，一直對排位不在意，他說：「呢個話題由出道至今，都講咗6年，如果我要為排位而唔開心，就唔會為自己咁努力，我絕不是為排位而努力，排位只係外界對自己嘅睇法，我又覺得唔需要太在意。」他承認今年好彩有很多演出機會，但其他兄弟都各有適合工作和活動去做，只是相對上感覺他比較多騷。

日前Jeremy到日本為Tokyo International Music Market擔任表演嘉賓，有傳他只是執Anson Lo及Jer三攤，他則說：「我冇聽過呢個說法，一開始收到資訊，就係到日本演出，我覺得自己無論排第幾，都好感恩得到今次演出機會，第一次去日本表演，一定唔可以有任何錯失，要做到最好，其實好緊張，自己做得好，MIRROR都會一齊好，希望可以爭取多啲機會畀MIRROR或自己。」

（即時娛樂）