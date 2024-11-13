內地女星互爭收視掀熱話 趙露思獲肖戰造勢 虞書欣有全紅嬋撐腰 (14:37)

《珠簾玉幕》和《永夜星河》兩部內地劇各有捧場客，鬥得難分難解。（Viu提供圖片）

由趙露思和劉宇寧主演的劇集《珠簾玉幕》、虞書欣孖丁禹兮擔正的內地劇《永夜星河》同日首播，兩部各有千秋，觀眾可到「黃Viu煲劇平台」追劇。

《珠簾玉幕》故事勵志

作為本季最高呼聲的2部內地劇，《珠簾玉幕》和《永夜星河》從開播前便引發網民熱話，前者講述女奴端午（趙露思飾）底層逆襲成為一代女商，故事勵志；後者則以凌妙妙（虞書欣飾）穿越小說為題， 設定耳目一新！

兩位內地女星趙露思和虞書欣正面對撼，也為劇集增添不少話題：先有趙露思的「男神好友團」肖戰、鹿晗，先後發文呼籲粉絲追看，為劇集造勢；奧運跳水金牌得主全紅嬋則支持虞書欣：「推薦大家一定要看《永夜星河》，衝衝衝！」

《永夜星河》設定新鮮

截至目前為止，《珠簾》於綜合平台的播放量暫列冠軍，劉宇寧個人微博討論量更突破2億；《永夜》在指定平台有效播放高達3億，近期登上熱搜次數接近260次，鬥得難分難解！普遍「珠粉」認為《珠簾玉幕》劇情有深度，劇中端午從珠場被救走，加入燕子京的商隊後，與他展開復仇之路，劇情集恩怨情仇於一身，更有追看性；

《永夜》則因為改編自小說《黑蓮花攻略手冊》，已有一批書迷撐場，加上題材涉及穿越和遊戲，例如凌妙妙跌入捉妖世界後，需要不斷解鎖暗線任務、根據提示攻略慕聲、提升雙方好感度，都讓「星粉」覺得有趣刺激，兩劇各有粉絲。

（即時娛樂）