黑色月光｜馬志威曾因冇工開患情緒病 佳導親揭郭鋒「被配音」之謎 (15:55)

無綫台慶劇《黑色月光》昨晚（12日）一集蔣氏父子關係正式決裂，蔣基俊（馬志威飾）因為被卓昊天（郭鋒飾）抓住痛腳，回家霸氣要求父親蔣哲賢（尹揚明飾）將公司交給自己，但蔣哲賢不肯就範，兩父子先口角繼而動武，蔣太（文雪兒飾）加入混戰兼被蔣生怒打，被眼前一幕刺激到的蔣基俊，最終失掉理智拿起高爾夫球棍狂毆親父，邊打邊歇斯底里地吼叫：「十八年冇見你打我？我做錯啲咩呀？我做錯你打我，我做啱你又打我，我係你個仔嚟㗎」、「我寧願我唔係姓蔣，我寧願冇咁有錢，你知唔知我要啲咩？我要你愛我咋﹗」

該段心酸對白，原來是馬志威親自撰寫。馬志威接受tvb.com訪問時，直指起初劇本交代殺父情節時，沒有任何對白，但他覺得要讓對方知道自己埋藏在心深處的多年鬱結：「我覺得呢個（加咗對白後）反差幾好，我同你講緊心底入面最想要嘅嘢，但係我隻手就做出最殘酷嘅行為。」

馬志威自認過往是「工作狂」兼「完美主義者」，他用了10年時間學懂放鬆；出道一年便有幸拍攝電影兼擔任男主角的馬志威，演藝路亦非一帆風順，他曾因試過多個月沒工作、不停懷疑自己，並於疫情期間患上情緒病：「當時隔離得太多次，我試過隔離咗90幾日，困住喺酒店又接觸唔到外界，情緒出現問題。我記得一出去就即刻去睇醫生食藥，嗰時斷斷續續都食咗半年藥，嗰半年係唔想見人，但要工作冇辦法，唔使開工就成日匿喺屋企，好驚見人。」

談到為何於27歲之齡才加入演藝圈，馬志威笑言當初一心想當幕後，更從不認為自己靚仔：「可能以前我係肥仔，小時候自我形象比較低，即使我瘦咗入呢行，都唔覺得自己係典型靚仔 。」

談到劇中與前輩尹揚明和郭鋒有對手戲，馬志威獲益良多，並直指與首度合作的鋒哥「唔夠喉」：「我好鐘意鋒哥，好欣賞佢嘅演技，但可惜今次同佢只係得2場戲。我記得去到現場同佢對戲都會畀幾個選擇佢，睇佢覺得邊個較好，佢都畀咗好多意見我，令到出嚟嘅效果有驚喜。」

郭鋒自劇集播出後，除了教科書級演技備受熱議，其角色在某些場口「被配音」。總監製鍾澍佳親揭箇中真相，原來《黑色月光》拍攝期間，遇上嚴重流感爆發期，兩組劇組台前幕後幾乎全部中招，郭鋒也不例外。

佳導說：「佢中咗（流感）之後，連聲都開唔到，就休息咗一至兩日，但一路都係拍緊佢嘅主景。」佳導指到了第3天，郭鋒為免阻礙拍攝進度，主動要求開工：「去到第3日佢話唔得喇，我都要開工，再咁樣落去（阻到進度）唔係幾好，寧願之後再配音，都要返嚟拍，所以現場收音係收到郭鋒老師好細嘅聲，呢個就係郭鋒老師嘅專業同敬業，捱住病都要拍。」

（即時娛樂）