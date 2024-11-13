《破‧地獄》票房破2500萬 森美買飛捧場 巧遇衛詩雅謝票 (16:40)

由黃子華﹑許冠文﹑衛詩雅﹑周家怡和朱栢康等主演的《破‧地獄》，上映5天，票房已破2500萬，《破》片的官方Ig感激觀眾入場支持，並預告會有突擊謝票。

森美今早（13日）在電台節目《早霸王》表示，昨午離開電台後便買飛入場看《破‧地獄》，湊巧撞正衛詩雅謝票，2人合照留念，森美寫道：「做節目嘅時候講我未睇，做完節目，即刻睇下午場《破地獄》，好睇衛詩雅演出好突出好睇！最估唔到嘅係完咗場之後佢竟然謝票，終於感到一次觀眾意外嘅驚喜，冇預先通知純好運！可以即時話俾佢知，佢好好睇呀！」

森美在節目內分享看後感：「衛詩雅演得好亮麗好突破，導演選角好，佢（衛詩雅）係靚女眼大面細，經常有種倔強硬朗，我覺得真實嘅佢有種傻勁，有種傻妹仔感覺，今次（戲內）硬中帶柔情，恰到好處，好感動，最後好多感動位，係嚟自父女之間關係，我聽到四周好多啜泣聲。（小儀：你有冇喊？）梗係有啦，我呢啲有仔女，好容易代入。」

森美大讚電影寫實感強烈，亦讚2位男主角許冠文及黃子華演出，同時森美也留意到秦沛演出：「秦沛佢（演出）一頭一尾，頭part少咗，我好鍾意秦沛，最尾一個Shot佢做兩個鏡頭，一句對白，已經係功力展現，呢啲冇得羨慕，天生嘅歷練。」

（即時娛樂）