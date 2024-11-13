邪Mall｜楊偉倫拍戲變真招魂 姜皓文讚王家晴勤力：世叔伯好鍾意 (17:35)

由姜皓文﹑楊偉倫（阿卵）和王家晴（Candy）主演的恐怖喪屍片《邪Mall》現正上映，HOY TV主播俞詠文（Angela）邀請姜皓文和阿卵分享拍攝時的靈異事件及感受。

談到這部電影是困獸鬥的格局，講及被喪屍包圍的他們，如何衝出死場，姜皓文表示有很多人情世故的元素：「有講及香港情懷，究竟一啲舊事舊物，係咪真係唔可以容納到呢？亦都有講我同王家晴（Candy）父女情，同埋同阿卵嘅友情，好有人情味，而做我個女嘅Candy，我覺得佢好勤力，好乖又好認真，我哋呢啲世叔伯好鍾意佢! 」

講到當中的場口，阿倫表示驅魔一場戲令人難忘：「首先在場真係有真正嘅師傅做顧問，擇定時辰去拍每一場戲，跟住有一場幫人驅魔場面，師傅就教我念一啲真正經文，跟住畀啲真正可以招魂嘅法寶我，咁我問咁咪真係招到真嘅嘢囉？師傅話係呀，不過唔使驚，有咩頭暈身㷫我喺度呀嘛， 嘩! 嗰下我先驚呀! 點知拍咗1﹑2次我見暈喎，以為撞到邪嘢，諗諗下又唔係喎，我冇食宵夜喎。 」

講到現實中有沒有遇過靈異事件，阿卵笑言從來未試過，所以拍戲「撞」下都好有趣，而姜皓文分享小時候曾經見過死去的親人：「我曾經喺細個嘅時候，見到我死咗嘅太婆，仲要係面對面好近嗰隻，對住我笑咗一笑就走咗喇，嗰陣時都未識驚。」

（即時娛樂）