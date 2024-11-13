Gin Lee化身一日樂隊及嘻哈學會成員 藉《新牌仔》鼓勵學生 (17:59)

黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）驚喜現身，為樹大學生送上新歌《框框》及《免費升級》。（大會提供）

李幸倪（Gin Lee）與叱咤903《廣東歌關注組》主持阿酸，昨日（12日）到訪樹仁大學，分別邀得「樹仁音樂」及「城大嘻哈」合作表演，為樹大學生的校園生活增添色彩，留下難忘回憶。

Gin Lee以黑色型格造型走進樹大校園，化身一日樂隊成員及嘻哈隊員，與由6位樹大學生組成的樂隊「樹仁音樂」一同演出。Gin Lee表演前為同學們打氣，為「樹大音樂」打了強心針，令同學們增添信心，Gin Lee大讚樂隊的演出媲美專業水準。

Gin Lee緊接由4位城大學生組成的「城大嘻哈」合作，演繹由學生重新編曲及編寫Rap詞的《今朝有酒》，與大學生盡展默契，將學生時期面臨的迷惘及追夢抱負，透過嘻哈演繹得淋漓盡致。

初次與學生合唱嘻哈曲風的Gin Lee表示驚喜，學生們的投入演出更讓她喜出望外：「佢哋仲要加咗即興嘅freestyle詞！」對於城大嘻哈學生們在追夢過程中遇困難，Gin Lee 鼓勵他們：「見到佢哋好多朋友仔，專程嚟到呢度支持佢哋，為佢哋歡呼，我覺得好感動，今日雖然只係小小舞台，希望你哋繼續努力，發揮魅力上更大嘅舞台。」

Gin Lee活動期間首次現場獻唱新歌《可惜我們沒有》，更藉《新牌仔》鼓勵學生們：「記得要保持新牌仔學習心態，遇到困難唔好氣餒，有夢想就要去追。」演唱途中更向學生派福利，走進觀眾席與學生握手及派心。

黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）驚喜現身，為樹大學生送上新歌《框框》及《免費升級》。Dark現場演繹由自己作曲的新歌《框框》，特別穿上印有自己Ig QR code 的白色Tee，更邀請同學們即場Scan QR code，Dark解釋 ：「因為大家唔認識我哋，所以就搞啲新意思。」Andy笑指Dark似老夫子：「佢衣櫃裏面有20幾件印咗Ig QR code嘅衫，只係質地唔同，就好似老夫子咁。」

（即時娛樂）