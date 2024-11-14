焚城｜劉德華歸隊 伙何啟華林家熙謝票 鄭秀文驚喜現身 (16:38)

劉德華、何啟華（阿Dee）、許恩怡、林家熙、黃愷傑等，昨天（13日）出席多場電影《焚城》謝票活動，其間在戲院內遇上鄭秀文（Sammi）捧場，劉德華及現場觀眾均非常驚喜。劉德華分享拍攝點滴時說︰「最難忘電影首日開工，我見到一班年輕演員扮演消防員，他們拍攝前還接受真正消防員指導，很辛苦。我在一旁暗笑，因為我無份。」阿Dee遺憾跟偶像劉德華沒有對手戲，希望下次有機會合作。

劉德華在活動後受訪時感謝鄭秀文捧場，並認同所有演員的表現。他說兩人目前未有合作計劃，但自己非常期待，歡迎導演及製片人提出建議。由於快開始排練下月舉行的紅館跨年演唱會，劉德華表示要繼續靠一班年輕演員謝票，如電影能上映至明年1月，他完成演唱會後會再參與謝票活動。劉德華稱會邀請《焚城》團隊入場睇騷，眾人立即叫好，阿Dee更追問是哪一場。劉德華笑答︰「公開說說吧了﹗有少許座位可招待大家，但位置麻麻。」阿Dee說不介意，可以入場已開心，更自薦當偶像的舞蹈員及表演嘉賓。

談到他在這次巡唱上多次險象環生，劉德華表示香港站的舞台機關跟其他站一樣，不會減少，他演出時一定會小心。劉德華說︰「我每場也很謹慎，只是有時玩得太興奮才掉以輕心。」對於演唱會門票供不應求，被網民質疑開20場紅館騷，只公開發售逾5萬張飛，劉德華稱沒有加場空間︰「沒時間加場，除非不休息或開日場。我多年來，最多只開20場。」他又說不太介意有觀眾在場內錄影其演唱會並將片段擺上網︰「這樣是無可避免，很多樂迷買不到門票入場，我不會太介意。」最後談到《焚城》會否拍續集，劉德華稱曾與演員們討論，下次可拍喜劇。阿Dee和林家熙笑言︰「全港市民不中輻射，只會中福氣，中了福氣會不停笑，不停吃東西。」

（即時娛樂）