53歲趙學而下月開騷 無年齡束縛 做開心快活人 (20:02)

趙學而時隔年半再開騷，將於下月假麥花臣場館舉行《趙學而50 Plus演唱會》，慶祝今年入行30年。她表示這次開騷想跟樂迷有互動︰「去年舉行演唱會時，觀眾的健康及生活上仍處於在新冠疫情後的摸索階段，既然大家今年已可以開心地去玩和旅行，所以我想以開心氣氛營造一個演唱會，令大家看得開心，不會像我從前的演唱會那麼哀愁。」

學而將為今次個唱加入band sound元素，音樂總監鄧建明（Joey Tang）將為她多首演出歌曲重新編曲，令音樂風格帶點搖滾味道，從而令歌曲變得更有動力。學而說︰「Joey稱會配合我的聲線﹗我亦會在演唱會上翻唱其他歌手的作品，以配合我的歌曲，新舊歌曲都有。」學而曾推出翻唱別人歌曲的Hi-Fi唱片，令不少樂迷認定她是翻唱歌能手，因此當她在社交平台發帖，問樂迷想聽她唱什麼歌時，部分人提出想聽她唱時下年輕偶像的歌。她說︰「我覺得什麼年紀歌手的歌也要學，所以也選唱了一些年輕歌手的歌，對我來說是個突破。」

53歲的她坦言背歌詞較吃力，年紀大記性差，連體力也比從前差。學而說︰「我40多歲時已覺得為何皮膚那麼乾，跑幾步就頭暈、疲倦。50歲時，我明白這是自然定律， 因此年齡對我來說不重要。希望大家不要用數字標籤某個年齡層的人，認為他們做什麼也不成。人有很多可能性，70歲時也可學習新事物，開心、好奇地過每一天，精神也會好一點。我有工作時，丈夫也會少說話、幫忙做家務，在背後支持我。」

入行30年，學而自覺脾氣變好了、生活節奏慢了一點，人也明顯開朗。她說︰「疫情後，我比從前開心﹗那幾年，我經常留在家中，很抑鬱，慢慢下來就習慣了。一個人的心境要跟隨環境改變，既然很多事情也辦不到，就調節思維令自己快樂，做一個自己喜歡的人。我喜歡別人開心，所以希望自己先開心，再將快樂帶給其他人。我從前很繃緊，認為是這樣就是這樣。其實世事沒有應不應該，順着環境去，就自然開心，這對健康好，臉色也會好。」

（即時娛樂）