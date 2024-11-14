蔡思貝林盛斌稱《與天地對話》內容沒偏頗 不擔心被腰斬 (20:23)

蔡思貝、林盛斌（阿Bob）今天（14日）出席無綫台慶節目《與天地對話》發布會，有份拍攝的姜皓文、余文樂因事未能出席，只預先拍片分享感受。蔡思貝為節目飛到索科特拉島，她表示最大難度不是上天下海挑戰體能，而是要講出心底話，拍攝時焦慮症發作，不停捽手指和膝蓋。蔡思貝說︰「我平日少社交，愛把自己藏起來，這次工作人員變成心理醫生，引導我赤裸地說出心底話，最困難。我在鏡頭前、鏡頭後也曾落淚，最大感觸是人與人之間的關係，發生了很多事，要如何為自己定位。完成拍攝後，我領悟到從前太自我、嚴謹，以後要對自己仁慈寬容。」談到她已有一段日子無拍劇，蔡思貝未正面回答，只說仍有很多人生挑戰要面對。

阿Bob自嘲在節目中肥到無頸及有雙下巴，笑言最大體會是要減肥。他預告會在節目中分享秘密︰「我會提及覺得後悔的事、別人對我的看法。當年由電台走入電視台工作，表面似很順利，其實也經歷過低谷，曾被別人看不起，被人『搞』、被人『整』。當中談及的事件，我有些會開名。如沒有這些歷練，就不會有今天的我。」阿Bob透露拍攝時曾落淚，反思到從前為掙錢忽略了很多事，已向經理人提出日後盡量不在周日工作，希望多留時間陪伴家人。

黎芷珊主持的《戰場上》被網民質疑立場偏頗，單方面拍攝烏克蘭情况，未提及俄羅斯一方，聲稱發起投訴，要求腰斬節目，《戰場上》在爭議聲中被「消失」。蔡思貝、阿Bob表示《與天地對話》圍繞大自然，內容沒偏頗成分，不擔心會被腰斬。

（即時娛樂）