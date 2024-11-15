炎明熹不入叱咤我最喜愛女歌手10強 《勁爆》記招榜上無名 (13:56)

商台公布「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的「我最喜愛的組合」10強名單。（商業電台 881903.com Ig圖片）

商台公布「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的「我最喜愛的女歌手」10強名單。（商業電台 881903.com Ig圖片）

傳因合約問題被無綫雪藏的炎明熹（Gigi），未能打入叱咤「我最喜愛的女歌手」10強位置。（商業電台 881903.com及炎明熹Ig圖片 / 明報製圖）

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」明年1月1日於亞洲國際博覽館舉行，商台今天（15日）公布「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的組合」10強名單。截至今日中午12時，「我最喜愛的女歌手」最後10強（排名依筆劃序）分別為江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、邱彥筒（Marf）、歸綽嶢（Nancy Kwai）、梁嘉茵（Serrini）、何洛瑤（sica）、陳蕾、雲浩影（Cloud）及鄭秀文（Sammi）。

傳因合約問題被無綫雪藏的炎明熹（Gigi），近月幾乎零工作，但早前仍能打入15強，惟她無緣躋身10強位置。《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日於灣仔會展舉行，新城將於明天舉行記者會公布詳情。電台公布的出席歌手名單有泳兒、陳柏宇、許廷鏗、李幸倪、雲浩影、陳健安、林奕匡、曾比特、馮允謙、鄧小巧、王君馨、XiX、Beanies、VIVA、林愷玲等。無綫的《聲夢》歌手鍾柔美、詹天文、潘靜文、孫漢林、張馳豪也會出席，惟Gigi繼續消失，未在出席歌手名單上。

至於「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後10強（截至今日中午12時，排名依筆劃序）名單分別是COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、Pandora、RubberBand、Twins及雷同二友。

（即時娛樂）