鄧麗欣明年3月首踏紅館舞台 為22年歌唱事業圓夢 (15:06)

鄧麗欣（Stephy）宣布將於明年3月14及15日假紅館舉行兩場《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》，門票售價分別為1180、680及480元，12月2日早上10時起接受指定信用卡優先訂票。出道22年首次舉行紅館演唱會，Stephy開心地說：「演唱會名字寓意我入行到依家咁多年，一步一步行到上嚟呢一步，終於達成喺歌唱事業上嘅心願！」

Stephy早前穿上黑色長裙拍攝演唱會海報，她表示海報主題是「簡單」，想帶出不靠外在配搭或服飾說故事的信息。她續說︰「以紅色背景與黑色長裙嘅對比，乾淨俐落。希望以簡單、俐落去呈現最真實、最舒服嘅我！呈現嘅感覺好舒服，但我一啲都唔舒服，睇落好似『無乜嘢』嘅動作，其實我已經約定脊醫，聽日睇醫生。因為條裙中間有少少皺褶，為咗呈現利落嘅形態，擺甫士都好花力氣，好彩我不時有拉筋、練瑜伽，先至應付到。」鏡頭前瀟灑，鏡頭後Stephy被幾把風扇從不同方向吹着秀髮，她笑說：「其實都辛苦大家要企高同趴地，唔同角度幫我吹風。我係今日嚟到先知道條裙咁窄，所以大家開餐我都唔敢食嘢，只係食咗兩粒番茄仔。」

Stephy回憶知道將到紅館開騷時反應不來：「猶豫咗好耐係咪真㗎，然後幻想企喺紅館唱歌嘅情况，過咗好耐先至識得興奮、開心、緊張，心情好複雜，係我歌唱生涯之中最大成就解鎖。紅館有一種魔力，係好多歌手嘅最終夢想，對我嚟講亦好大意義。最大關鍵係點樣將我咁多年以來嘅故事、經歷同大家分享，能夠令大家好鍾意呢個騷就係另一個成就解鎖！邊首歌非唱不可？實在太多啦，尤其是經典歌實走唔甩。其中有首歌，如果唔唱一定唔放過我，就係《跑Online》。我每次表演都有人點唱，呢首歌畀大家好多回憶，或者好多唔同嘅意義，係一首好開心嘅歌。我都有少少『身癢癢』想跳吓舞，不過平時喺屋企郁吓，好耐無試過喺咁多人面前跳舞，有啲緊張同期待。」她還透露正在構思其他驚喜表演，目前先賣關子。

（即時娛樂）