鄭秀文讚《焚城》好看 望收到好劇本 再與劉德華合作拍戲 (15:58)

鄭秀文（Sammi）今早（15日）出席美妝品牌活動時分享扮靚心得，表示女孩子化妝出席派對較容易吸引異性，但自己身為已婚人士，化妝只為增加美艷感覺。談到日前入場觀看電影《焚城》，Sammi大讚好看，開心巧遇劉德華及團隊謝票。她說︰「我很久沒跟華仔見面，一定要支持他。我們20幾年友情，很開心那天遇見他﹗他最近忙籌備香港演唱會也參與謝票，非常難得﹗當華仔演唱會嘉賓？我沒收到邀請，不好意思自薦。很多人想做他的個唱嘉賓，我在心中就可以了﹗他拍《焚城》很盡力，講朋友議題拍得好好。我最關心他的健康，這樣最重要﹗」劉德華在這次巡唱上多次險出意外，Sammi表示︰「他那個舞台很滑﹗我當然希望他小心，但他狀態很好，他要加油﹗《焚城》加油﹗」

Sammi期待再與劉德華合作拍戲，希望遇上好劇本，不會為拍而拍，將合作的緣分交給上天安排。對於劉德華稱想原班人馬拍喜劇版《焚城》，Sammi疑惑反問「拍唔拍到㗎？我get唔到」，但相信憑對方的創作力能構思出很多新意念，自己已很久沒拍笑片，對演喜劇也有興趣。談到她自成為金像影后，一直未再拍戲，Sammi解釋︰「一直有收到劇本，但角色不太適合。我沒因為得獎而增加了拍戲的壓力，也不是要特別嚴選劇本，只是想等待有感覺的角色。」

Sammi自言已年紀大，工作與工作之間休息一會，享受美食，吃完就再操練。目前正休息的她把握時間陪伴媽媽，Sammi表示母親早前身體不適幾乎入院，之後又發現膝頭受細菌感染而發炎。她說︰「媽媽行動不便，需要坐輪椅，但她十分樂觀，也減低了我們做子女的壓力。盡做吧﹗我最近經常探望她，待她腳傷康復，就和她外出吃飯。人生就是這樣，不停在學習，媽媽的心態很好。」黎芷珊的節目《戰場上》疑被腰斬，連擔任主持的活動也取消。原有份出席被取消活動的Sammi稱聽取主辦單位決定，她沒有不開心。

（即時娛樂）