楊紫瓊自嘲不會唱歌 聞谷德昭提往事掩耳扮聾 (17:14)

谷德昭將在明晚（16日）播出的新一集ViuTV節目《爆谷一周》越洋訪問奧斯卡影后楊紫瓊，暢談最新電影《魔法壞女巫》。楊紫瓊憶述當初看完劇本便對導演Jon M Chu說︰「你知唔知呢個角色要唱歌？你知我唔識唱歌。Jon M Chu話『唔怕啦，得㗎喇你！你成日都話想做Musical，依家就係一個好好嘅機會。我考慮時，Jon M Chu仲同兩位主要演員Cynthia Erivo 以及Ariana Grande錄咗一條片畀我，話『It's imperative you come and join us now』。」谷德昭表示楊紫瓊會唱歌，透露1993年電影《新流星蝴蝶劍》的主題曲《愛似流星》便是她主唱，楊紫瓊笑着掩耳頻說「聽唔到」。楊紫瓊表示電影所有場景也是搭建出來，現場還種了900萬枝鬱金香。她穿好戲服後走入片場，便感覺進入了電影世界，跟CG拍攝的感覺大大不同。

除了身在洛杉磯的楊紫瓊外，這一集還請來電影《寄了一整個春天》的導演葉鈺瀛、演員邱彥筒（Marf）及監製陳果作嘉賓。Marf在戲中飾演一名15、16歲的口吃少女，跟家人缺乏溝通，渴望戀愛但又沒有辦法用自己的溝通能力去追求。Marf指接到這劇本時覺得很興奮，因為自己很喜歡有挑戰性，或者很特別的角色。她說試鏡時有些緊張，擔心不知要面對什麼人，如果有很多男士在場會比較難演繹，幸好是全女班，大家也比較斯文。Marf透露試鏡時要即場脫下內褲和嘗試口吃演出。葉鈺瀛讚Marf試鏡時「除底褲好爽快」，他憶述當時試鏡其實有預備道具底褲，打算給演員穿在面褲上再脫，但Marf突然就脫下自己條面褲，還說「唔驚，我有打底」。

（即時娛樂）