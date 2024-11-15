楊茜堯提早為視后戰拉票 籲對手林夏薇胡定欣勿讓賽 (18:46)

楊茜堯、林夏薇、楊明等今天（15日）出席劇集《黑色月光》宣傳活動，公布第4集的7天跨平台收視有21.2點，約138萬觀眾收看。楊茜堯在劇中飾演高冷復仇者「Moon姐」，楊明卻叫錯她的角色名，把名字與《一舞傾城》中的「Mon姐」、《新聞女王》的「Man姐」混淆起來。楊茜堯認為楊明是刻意戲弄，揚言要懲罰他。她說︰「我不想再與楊明交心和交流，不想認他做『細佬』﹗」

她與林夏薇滿意成績，認為現在的觀眾追劇模式不同，有信心隨住劇情逐漸緊張，收視會再升。楊茜堯表示︰「我媽媽說追劇緊張到心跳加速，我提議她上網一次過看幾集，但媽媽堅持要等電視播映支持我。我近日忙宣傳，少機會陪伴她看。」林夏薇說劇集早前在內地播出引起很多討論，不少朋友也讚劇情刺激，對其角色又愛又恨。她說︰「我的髮型師、化妝師和健身教練也追問劇情，他們一邊罵我的角色很壞，卻很喜歡看。」談到早前在社交平台公開性感健身照，林夏薇稱是為了展示健身成果，絕非為了谷收視。

兩人今年與《巾幗梟雄之懸崖》的胡定欣均被認為是視后大熱，楊茜堯說︰「我很久沒參與過頒獎禮，希望能獲得提名。她們毋須讓我，我會投票給自己，希望觀眾也投票。」林夏薇平常心面對獎項，認為能有《黑色月光》這套代表作，並得到觀眾認同和支持已很開心。她續說︰「今年有很多優秀的劇集，包括《巾幗梟雄之懸崖》。今年沒人輸，只有觀眾贏，因為大家可以看到很多好戲﹗」她們強調不會爭獎傷感情，林夏薇說：「大家一起入圍，代表有熱度，觀眾都喜歡我們，是好事。我最想《黑色月光》獲頒『最佳劇集獎』。」

（即時娛樂）