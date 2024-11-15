新歌MV邀女神參演 曾傲棐演宅男被讚本色演出 (22:06)

英皇歌手曾傲棐（Arvin）今年第三首派台作品《頭號粉絲》MV上架，他之前兩首派台歌《FM 520》及《密友圈之謎》刻劃愛情上靦腆害羞一面，來到《頭號粉絲》雖赤裸地表達自己內心世界，但繼續愛得低調。

Arvin透露曾試填這首歌的歌詞，現在由林若寧填詞，收到歌詞時也忍不住「嘩」一聲，因為題材跟他最初構思一模一樣。他說：「我哋好似冇點溝通，但佢（林若寧）已經寫中咗我好想表達嘅嘢，而且係用一個高好多班嘅手法去寫咗我心入面諗嘅嘢。所以我覺得呢份詞雖然我冇involve太多，但係反而好似大家一click就中。」他自爆這首歌是今年推出的三首作品中最先錄音的一首，亦是花最多時間錄的一首，「由今年三月尾錄到十月。我覺得呢首歌係一路印證住自己唱歌上或者對呢份歌詞理解上嘅變化，我同監製廖志華聽番一開始錄嘅Take到近啲嘅Take，真係變咗好多。原來一步一步都行咗好多路，亦令我覺得有時啲嘢唔使咁心急，望住目標係ok，但唔使迫自己要即刻做到，只要每一日進步少少就可以。」

MV找來YouTube頻道FHProduction「熊仔頭」的女神級成員Sona（劉曉穎）出演女主角，Sona亦是日系地下偶像團體Ace mode成員。MV中，Sona日間是辦公室接待員，私下卻是地下偶像。Arvin則飾演一個喜歡地下偶像文化、日本文化的內向男同事，一次看了Sona的演出後變成她的fans。Sona指自己是首次以「偶像身份」拍攝MV，覺得十分特別，「最深刻係Arvin嘅角色設定好鍾意我，但我最後連佢叫乜嘢名都唔記得，佢送畀我嘅禮物我隨手擺低就算。」Sona 又讚Arvin的角色造型是本色出演，獲10分滿分！他的開心、失望表情好到位，仲有一個神奇動作，就係會抹一抹手汗，佢好執着呢個動作。

（即時娛樂）