金雞百花｜衛詩雅代表《破‧地獄》現身影展 有信心各地觀眾有共鳴 (16:07)

劉德華、吳君如、衛詩雅、太保、伍允龍、鍾鎮濤、蘇子茵，以及導演陳茂賢、梁冠堯、何妙琪、周鑫榮、郭子健和關文軒等，出席「第37屆中國金雞百花電影節」舉辦的「金雞華語影展-港澳台影展」，眾人昨晚（15日）亮相金雞華語電影巡禮活動。電影《破‧地獄》、《我談的那場戀愛》、《武替道》及《惡人當道》獲「年度華語電影」榮譽，從劉德華手上接過獎項。《破‧地獄》、《我談的那場戀愛》、《武替道》、《惡人當道》、《給愛麗絲》、《望月》、《二十四味》、《遊園驚夢》及《過年》9部香港電影亦會於影展放映，並在映後進行分享交流。

《破‧地獄》導演陳茂賢及有份主演的衛詩雅代表出席映後活動。衛詩雅表示電影的題材是全球性︰「我很有信心這個題材是大家共通的語言，關於家庭的矛盾及帶來的創傷，即使電影去到世界各地也能夠得到共鳴，因為生死這個題材是每個人都要經歷的，所以我很有信心，大家可以接收到電影帶出來的信息！」

《武替道》由導演之一的梁冠堯及主演伍允龍代表出席。首次參與中國金雞百花電影節的伍允龍期待跟觀眾分享這部電影，他說︰「拍攝功夫動作電影的技術發源地就是香港，現在已經發揚到全世界，很感謝一眾幕後的英雄，因為很多時候武師在銀幕背後的努力都沒有人知道，很少有電影會講述關於武師的故事，而自己亦是武師出身，很高興可以跟內地的觀眾分享這個故事，讓他們感受這個行業的辛酸與付出！」

《惡人當道》的導演關文軒，以及《給愛麗絲》的導演周鑫榮、演員張嘉年（太保）和蘇子茵均有出席映後分享。太保曾多次參加多個國際影展，他表示：「國外影展用英文面對外國觀眾，他們會很有興趣了解我們的文化，譬如《給愛麗絲》為何女兒就在眼前卻沒有相認，原來我們表達感情的方式是間接和含蓄的。」

文創處及香港電影發展局前天（14日）舉辦「香港電影項目推介會」，6個參與的香港電影項目團隊，包括關文軒編導《捉伊人》、張展雄編導《燃燒之後》、樊家駿編導《不明事件》；黃家豪編導《逆轉同謀》、郭童旋編導《星星 太陽 月亮》、及陳志昇編導《一劍入魂 Osh! 》，監製鄧漢強和王雅琳等亦有出席。6套電影代表在現場推介他們的項目內容和賣點，並向在場的投資者和電影製作人分享其創作理念與市場潛力。

（即時娛樂）