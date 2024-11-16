張馳豪為入行追夢 放棄返美完成碩士課程 (17:05)

29歲張馳豪（Aska）小學及中學均在本地名校就讀，2013年前往美國留學，修讀運動及營養相關學位。修讀碩士期間，Aska因暑假及疫情留港，參加選秀節目首季《聲夢傳奇》後簽約TVB，前年推出首支個人單曲《色彩背面》正式出道，今年9月再出新歌《宇宙逃生口》。他近日接受商台《星光背後》專訪，剖白為入行放棄回美完成碩士課程的掙扎，並公開過往3段感情均被分手的心痛回憶。

Aska被問及能赴美不斷讀書是否因為家境好時說︰「覺得自己好幸運，屋企算係唔使憂柴憂米，好感恩。我同細佬大個咗都希望回饋父母。」至於「Aska」名字是否源自日本樂隊Chage and Aska，他表示：「個名好似同日本有關，其實我中學時係叫Oscar，未改名、未長高時係肥仔，喺香港成日被欺凌，自信心唔高，加上同班有3個同學都叫Oscar，全部都肥嘟嘟。我覺得『O』呢個字屬肥嘟嘟，所以就改咗個A字頭名，點知改完之後就長高咗！」Aska坦言入行前自信差，當年參加《聲夢傳奇》見到其他14個對手，加上自己年紀最大25歲，就覺得比下去。他說︰「個個10幾歲，特別係炎明熹，好欣賞同佩服佢嘅實力同氣質，所以最後佢贏出，大家都覺得係實至名歸。」

Aska在比賽中雖然12強止步，但獲得TVB一份合約，於是放棄返美繼續完成碩士學位，留港一圓歌手夢。他解釋：「 比賽嘅時候仲有zoom上堂 ，但比賽中段就覺得唔掂，事關比賽凌晨1、2點完成錄影，到3、4點返屋企仲要zoom上堂，發覺冇時間休息，所以就停咗學位嚟玩埋比賽先。」被問及TVB的人工是否很高時，他尷尬及語塞了一會說：「入行唔係為錢或利益上嘅嘢，真係做緊自己鍾意嘅嘢，所以先會有熱誠。我覺得如果錯過呢個機會，將來會後悔。」

談及感情生活，Aska承認拍過3次拖，每次均逃不過被分手的命運，首兩段感情更因為女方出軌而告終。他說：「初戀喺香港發生，因為遠距離而分開，聽朋友講發現對方出軌；第2段係喺美國中學認識，升大學後就分隔兩地，對方識咗另一個人，所以被迫分開；第三段就比較和平，係返咗香港參加《聲夢》時發生，最初相處開心，但到我入行，對方發覺大家目的地唔同，又被迫分開咗，主要係因為呢一行嘅工作時間太唔固定，對方放假時，我又放唔到假。我都有檢討係咪自己有問題，當時好失落。 」

回復單身未夠一年，Aska稱正慢慢走出分手之痛。他自言選女友不是看外貌︰「 樣貌唔長久，順眼就ok，更重要係性格同內心、相處舒服。」他更承認公司有叮囑他別拍拖：「出道後，公司可能會擔心我喺時間上、精力上分心，我都明白呢啲concern。」

（即時娛樂）