高海寧睇解剖吞拿魚頭驚到掩眼 C君催婚 陸浩明嫌囉嗦 (17:29)

鄭詩君（C君）、高海寧（高Ling）及陸浩明（6號）主持的TVB旅遊節目《Grand住去大阪》今晚（16日）首播，3位主持在香港機場頭等候機室等上機 ，上輯《Grand住去台北》主持黃翠如驚喜現身送機。他們這次將在旅程中歎米芝蓮餐廳兼全世界最貴壽司、享受頂級spa、入住不同的豪華酒店等，包括由日本著名建築師安藤忠雄設計，每晚索價51058港元的酒店頂層套房。

3人又到訪米芝蓮一星法國菜餐廳，品嘗和牛及海鮮等美食。6號食到和牛時說：「我覺得隻牛好似活生生喺條脷度奔跑緊！」C君吐槽︰「唔使講咁多㗎，我哋淨係話畀觀眾知好食。感受？觀眾自己嚟感受嘛﹗」高Ling和6號又走入一間吞拿魚極致餐廳，高Ling看見廚師表演解剖魚頭時嚇得掩着眼說︰「第一次有人喺我面前咁劏魚法。」他們又乘坐「丹後黑松號」觀光列車，從京都北面天橋立駛往西面的西舞鶴，邊歎和風定食套餐，邊欣賞沿途幽美風景，其中駛過橋與水面距離僅得6米的由良川鐵橋時，有如著名日本動畫《千與千尋》裏的海上列車真實版。

兩人之後會合C君到梅田藍天大廈空中庭園，該處是求婚熱門地方，C君趁機向6號催婚︰「點解你對求婚少少誠意都冇？拖咗人咁多年唔肯娶人呢？完全冇婚姻概念。」6號指C君比母親更囉嗦：「我到時第一個通知你，你唔好煩我喇﹗」

（即時娛樂）