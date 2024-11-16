吳卓羲恭喜菊梓喬疑有新戀情 擇偶條件要識冧掂未來奶奶 (18:32)

吳卓羲（Ron）今天（16日）出席旺角飲品店的開幕活動，吸引大批粉絲到場。不少藝人也經營副業，Ron雖然也有和朋友合資做售賣模型生意，但自覺不適合從商，因此專心做幕前，生意就由拍檔打理。他表示圈中好友均沒邀請一起搞生意︰「黃宗澤開餐廳，但他說做餐飲業很辛苦，如想害人才邀請加入。林峯也有開餐廳，但他是自己經營。」

Ron表示林峯自電影《九龍城寨之圍城》後很忙，自己如有機會也想拍《九龍城寨》的系列電影，因覺得九龍城寨是很能夠代表香港的地方。林峯目前專注電影事業，暫無再拍劇的計劃。Ron說︰「只要劇本合適，我沒所謂，稍後將拍攝一齣新劇，要在香港、澳門及內地取景。我正為新劇積極健身跑步，從健身教練口中得知林峯打噴嚏時傷了腰，我巧合地也因睡牀太硬而腰骨痛。」

談到前緋聞女友菊梓喬與ERROR成員吳保錡拍拖，他立即說恭喜︰「恭喜什麼？我不知道﹗我都是看報道才知道消息。他們可合襯？不回應了﹗」Ron至今仍單身，他嘆氣稱感情上未有着落︰「張馨月（林峯太太）催我拍拖、結婚，還安排相睇飯局，但我未有心理準備，識女仔要講緣分。我希望與未來的另一半有共同目標，大家能夠溝通，最重要是她能『冧掂』我媽媽、會逗我開心。」

（即時娛樂）