陳樂榣挺7個月孕肚正式嫁葉泓聲 明年下旬補辦婚宴 (19:12)

葉泓聲（Gordon）與陳樂榣（Ally）去年組織家庭，兩人的女兒Gia同年出世。Ally今年9月宣布再懷孕，與Gordon兩年抱兩，連同現在已1歲多的Gia及她與前夫的女兒Aria將迎來五口之家。（大會提供）

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）與前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）去年組織家庭，兩人的女兒Gia同年出世。Ally今年9月宣布再懷孕，與Gordon兩年抱兩，連同現在已1歲多的Gia及她與前夫的女兒Aria將迎來五口之家。Gordon與懷孕7個多月的Ally今天（16日）正式結為夫婦，兩人在一間餐廳內進行註冊儀式，在家人及袁偉豪一家三口、楊梓菁、蘇麗珊等好友們的見證下簽字結婚。他們笑言選擇這天註冊，是因為大家只有這一日有空，而且又是吉日。

Gordon宣讀結婚誓辭時感動哽咽，他說︰「今次我們安排以家人為主，最初以為心情有點輕鬆，原來讀誓辭時是很感動。我打算明年大宴親朋，讓更多人一同見證我們的婚姻，相信會更感動。」Ally說︰「我就覺得我們是老夫老妻，Gordon較喜歡儀式感，我只覺得很肚餓想吃東西。」Gordon近年工作不斷，他被問到可覺得Ally旺夫時，Ally搶着對丈夫說︰「我不敢自己說，但你讚我，我一定接受﹗」Gordon表示︰「可能是我旺妻呢﹗你開新店，生意興隆啊，最重要是大家都順利﹗」

Ally預計明年1月中分娩，她透露兩人計劃明年下半年辦婚宴。Gordon補充︰「太太很怕熱，會黑面，所以待天氣涼一點時才舉行婚宴。我們已計劃明年底再去馬爾代夫度蜜月，太太這兩年也懷孕，所以要享受一下二人世界。不過，我不捨得女兒們，所以屆時都是一家人去旅行。」談到夫妻之道，Gordon笑言盡量不要令太太生氣︰「大家要互相包容﹗幸好太太易𧨾﹗」Ally認為夫妻間要坦白說出感受，不要有隔夜仇。

（即時娛樂）