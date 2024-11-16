《勁爆》記招｜MIRROR華納歌手缺席 李幸倪尷尬奪衣著獎 馮允謙恨拎男歌手 (20:28)

馮允謙為未能贏得衣著獎而失望，奪得「最佳衣著獎」的李幸倪卻一臉尷尬，稱其他女歌手得獎會更實至名歸。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）

《新城勁爆頒獎禮2024》將於下月28日假灣仔會展舉行，新城今天（16日）舉行記者會公布詳情，雖有近百歌手及單位出席，惟「勁爆男、女歌手」10強名單中，只有馮允謙（Jay Fung〉、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、鄧小巧、雲浩影及曾比特到場。張敬軒、容祖兒、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、林家謙、張天賦（MC）、陳蕾、江海迦（AGA）、炎明熹（Gigi）均缺席。新城表示已向有關公司發出邀請，缺席歌手因工作未能參與。

出席歌手均以運動造型到場，Gin Lee、張馳豪及女團XiX成員繆昀希、楊秉頤獲得由粉絲投票選出的「最佳衣著獎」。新城早前傳出裁員消息，在社交平台斥傳聞「亂作」的首席營運總監馬浚偉稱活動焦點應在歌手身上，因此不接受傳媒訪問。他未上台影大合照，在記者會完結後匆匆離場。

Gin Lee上台領獎時一臉尷尬，稱覺得其他女歌手得獎更實至名歸。她被問到今年橫掃女歌手獎信心時說︰「我真係冇諗，今年仲有2首歌推出，讚吓我好勤力啦！」Gin Lee表示正為出席頒獎禮服飾努力收身，已斷食了一段時間，但仍未達標。泳兒自言今年推出的都是慢歌，沒想過會有獎。她認為歌曲質素最重要，明年會繼續努力。她被問到今年的頒獎禮戰衣可會挑戰性感尺度時說：「仲未試衫，其實最驚喜嘅都好似出晒。不過，可以露嘅，我唔會太吝嗇。」

Jay Fung失望未得「最佳衣著獎」︰「我特別搵形象顧問襯衫﹗我今日著咗4件衫，依家熱到流晒汗，所以覺得好可惜，希望明年再努力﹗」他坦言想得男歌手獎，好讓自己能向公司團隊交代。對於橫掃各頒獎禮男歌手獎的信心，Jay Fung說︰「隨緣﹗好多人話我今年成績幾好，但我唔敢諗太多，驚自己會唔開心。我今年好努力，算對自己有交代。公司安排嘅工作，我都盡量去做，所以多謝公司幫我溝通，以及電台每一位支持。對手缺席增加我得獎機會？唔知，但我覺得係一份尊重。如果獲邀出席，我唔使做嘢都會盡量出席。」

（即時娛樂）