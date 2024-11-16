詹天文廣州返學食宵夜增磅 鍾柔美遭經理人取笑肥咗1個碼 (21:02)

鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）及張馳豪等無綫「聲夢」歌手，今天（16日）出席《新城勁爆頒獎禮2024》發布會，傳因合約問題被雪藏的炎明熹（Gigi）未有現身。Yumi直言胖了不少︰「好多人話我肥咗唔少，經理人仲話我下半身大咗一個碼。我有啲衫唔啱身，要再買過。我都覺得自己有啲長肉，重咗2kg左右。我雖然有運動，但可能之前拍劇食宵夜，食得太開心，加上睡眠不足有壓力，靠食嘢減壓。」

Windy說她也胖了1kg︰「我喺廣州讀大學經常食宵夜，因為叫外賣好方便。我依家體重50kg，可能係圓潤咗少少，但食得好開心，身體亦健康咗。不過，我唔會畀自己再肥落去，會減肥。依家住緊嘅宿舍太細，冇地方做運動。我遲啲會搬出去住，到時就會做多啲運動。」談到今年不再是新人，要跟各前輩歌手爭獎，Yumi說︰「我覺得自己每一年都係新人，仍要不斷學習向前行。」Windy則表示︰「要同更厲害、更有經驗嘅前輩競爭，我要更努力做好作品。」

談到缺席的Gigi是否也想出席今日的發布會及下月頒獎禮，Windy稱曾跟對方聊天，但工作問題較私隱，因此沒有談及。Yumi同意︰「見到好朋友嚟到，當然會開心，但我唔會特別問對方嘅工作事，順其自然。」對於有指無綫將原來投放在Gigi身上的資源，改放在其身上，Yumi表示︰「唔可以咁講，公司好惜每個藝人。雖然我咁講好官腔，但係真心嘅。唔好話資源只放喺我身上，其實我都係跟公司安排去做，公司安排乜，我都願意去做，珍惜每個工作機會。」

（即時娛樂）