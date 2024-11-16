衛詩雅忙宣傳《破．地獄》 獲未婚夫理解支持 (22:08)

衛詩雅、梁雍婷、朱栢康與導演陳茂賢今日到旺角派雪糕宣傳電影《破．地獄》、該片上映8日票房衝破4500萬，他們希望電影能破紀錄，而演員間正在玩估票房，暫時朱栢康最接近，那位演員輸就請食飯。衛詩雅透露構思破紀錄派飯回饋社會，但不會考慮回饋觀眾眼球方案：「不適合這套電影主題，或於《不日成婚3》再派性感福利。」

衛詩雅本月24日40歲生日，她覺得票房好是最好及最大的禮物。可有信心憑《破．地獄》角色獲獎？她說：「有信心，信心都大了，無論任何人得獎我都開心，就算畀個扭蛋我都好開心，因為被人認同，還有被看見的感覺，記得我是演員，已等了很久。」她表示謝票除了多謝觀眾及戲中演員，還要多謝「大體」演員付出了不少。對於導演稱岑珈其與谷德昭被刪掉的戲分與角色，有可能在加長版重現？衛詩雅對此不清楚安排，但確實有不少好好睇的片段還未加到電影：「我覺得總之大家睇多幾次先。」梁雍婷亦建議先看原版：「因為如加長版就是第二個感覺，會帶出第二個訊息，有新版本就是一個驚喜。」

衛詩雅正忙為該片出席各大電影節，她表示一落機便直接出席宣傳活動：「有時飛到啲思緒都幾混亂，不過感到好充實，十分享受。」她明年2月結婚會否沒時間籌備婚禮？她說：「對未婚夫的確不好意思，之前太攰連傾電話時間都冇，但他絕對理解及支持，很擔心婚禮有甩漏，希望大家到時不要見怪。」

（即時娛樂）