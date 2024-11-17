與天地對話｜林盛斌驚揭娛樂圈醜陋面 姜皓文克服坐飛機恐懼 (12:31)

台慶月全新綜藝節目《與天地對話》，一共14集明晚（18日）起、逢周一至周五晚10點半翡翠台播映。

《與天地對話》有別於一般旅遊節目，踏足的地方是大家甚少踏足或是想像以外的地方，著重參與藝人與天地的靈性對話。4位藝人姜皓文（黑哥）、蔡思貝、余文樂、林盛斌（Bob），分別踏足南也門、索科特拉島、澳洲昆士蘭大堡礁、及北領地紅土地區，就「身處逆境如何自處」、「人生最可怕是什麼？」、「你信命運？」及「人生為何而活」4大主題、透過一連串「自問自答」自我探討；當中蔡思貝探索的索科特拉島，除了一星期只得一班機，更需要有特許批文才能入境，每年只批准3000個旅客登島，坐了30小時飛機才抵達當地的思貝，在節目中亦強調：「我哋係香港電子傳媒第一個嚟到呢度拍攝。」

為了加強「與天地對話」效果，製作組安排4位藝人單獨前往四野無人之地，於天地間講出埋藏心底多時的說話，實行「跟自己獨處，與天地對話」。明晚（18日）播出的第一集，製作組精華了4位站於人生十字路的藝人迷思及自我探索對話，阿Bob驚爆娛樂圈醜陋面：「娛樂圈係一個鱷魚潭，平時大家見到笑笑口，但都係危機四伏，好多人想你死。」

今次是4位藝人非一般旅程，阿Bob及余文樂會與所到地方原住民及族人互動，體驗原住民最原始烹調方式，及向身處熱帶雨林的族人，學習森林求生及野外溝通術，單是簡單的一句「Hello」已力量十足，令樂仔笑得開懷，真切感受到生活原來可以很簡單：「我唔會逼自己好似以前咁大壓力做嘢。」至於黑哥及思貝，則分別遇上「罷工的騾仔」及障礙重重的沙漠及美麗草原探索之路，思貝除了要逆風爬上超斜沙坡，又於渡海期間踩到蠔殼受傷，並不是一般的歎世界旅遊節目。

節目還曝光了「鐵漢」模樣的黑哥，原來有搭飛機恐懼症，太長時間機程會令他極度不安，黑哥說：「超過8個鐘我都已經係極限，仲要轉機，全程10幾個鐘頭，係有啲壓力嘅。個人愈嚟愈大，就開始對坐飛機有啲壓力。」

（即時娛樂）