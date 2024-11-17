獎門人｜楊茜堯玩遊戲勁奸賴 遭錢嘉樂狂窒 林秀怡猴擒喪啜男藝人 (12:40)

無綫特備節目《獎門人台慶感謝祭》昨晚（16日）播出，獎門人曾志偉率領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛、麥美恩、林秀怡和林正峰，以藝術人物造型亮相，金剛再度使出看家本領—講鬼故，由於內容太過無厘頭，遭獎門人瘋狂掌嘴。

為迎接台慶，今集嘉賓陣容鼎盛，有「黑色月光隊」的楊茜堯、林夏薇、王浩信、楊卓娜、葉蒨文、馬貫東、何廣沛、黃建東，及自封「奬門人鐵腳隊，𠵱家有仔又有女」的「苗僑偉隊」，成員有苗僑偉、湯盈盈、洪天明、姚樂怡、梁靖琪、周家蔚。

抱病上陣的楊茜堯聲音沙啞虛弱，但玩遊戲上時相當狼死，遭錢嘉樂搞笑狂窒：「唔好畀人知道子溢喺屋企咁慘。」她玩「開心無敵啜乒乓」時，除了以「黑色月光style」眼神掃射全場，又出手將對手洪天明推開，令洪天明忍不住大嗌：「做咩啫？」搞笑的是，縱然楊茜堯奸賴，但「戰績」麻麻，不斷玩輸遊戲，而在「開心無敵開口中」環節，她更露出驚青一面，與角色余滿月反差甚大。

本集另一焦點落在「猴擒代表」林秀怡身上，難得獎門人「回歸」，林秀怡把握良機要求與全場男嘉賓玩「傳紫菜」，獎門人聞言即加碼為林秀怡公開招「親」，邀請現場男觀眾上台玩，場面混亂又搞笑。愈玩愈失控的林秀怡，面對對手何廣沛出招飛撲兼喪啜，何廣沛亦「反飛撲」禮尚往來；馬貫東及王浩信則分別拉著林秀怡大擺《Gone with the Wind》（《亂世佳人》）經典甫士及公主抱搞氣氛。

本集亦堪稱近年最noisy一集獎門人，瘋玩指數爆燈的湯盈盈，主動拉老公錢嘉樂喪攬喪嘴大耍花槍，炒熱氣氛。而「黑色月光隊」的最嘈吵代表則是「青出於藍」的葉蒨文，除與三哥玩啜乒乓前扮「少女心」兼作狀抹口水搞笑外，在「開心無敵障礙賽」中玩剝衫時又夠盡情夠open，大有潛力成為綜藝遊戲節目接班人！

（即時娛樂）