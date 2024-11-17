《中年2》小組開騷 唱Twins金曲掀高潮 甘永傑阿Sa相識30年 (16:00)

《中年好聲音2》衍生的男團「輕鬆啲（HZD）」成員顏米羔、劉威煌、梁浩賢和甘永傑，昨晚（16日）於旺角麥花臣場館舉行《FUNtas4ic》演唱會，4人各獲好友及粉絲支持，梁浩賢獲入行時認識多年的老友譚俊彥攜眷捧場，甘永傑則有蔡卓妍（阿Sa）及丁子高撐場，丁子高表示與對方是中學同學，阿Sa高舉應援牌與甘永傑妻女共坐，她亦稱：「我們是中學時的朋友，已認識了30年。」

4子分別上台逐一獨唱及分組合唱，甘永傑在台上鳴謝阿Sa力撐，他說：「我參加新秀時，係阿Sa主動約我飲嘢畀意見，其實我冇近視，都係佢叫我戴眼鏡，畀啲造型大家睇，仲有要多謝丁生，係佢逼我參加《中年2》，否則冇機會做呢個騷。」隨後4人向台下阿Sa唱Twins金曲《愛情當入樽》掀起高潮，見顏米羔提議全場為家姐合唱生日歌，甘永傑亦指要順道為本月22號生日的阿Sa預祝，阿Sa即站起來送上心心道謝，尾聲譚輝智、梁思傑、潘文龍及王嘉明上台，全員合體謝幕。

4子騷後受訪，劉威煌稱期待開part 2，或8位成員分其他小隊組合開騷，問是否想和MIRROR比較？他們則說：「咁啱啫！我哋唔能夠同佢哋比較。」甘永傑透露阿Sa特登改機票，遲一日飛來撐他，他表示與對方初中認識，但不是同一間學校，問是否在對方學校門外等放學？他即否認：「只係我哋有共同朋友，所以成班一齊玩。」

（即時娛樂）