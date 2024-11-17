陳豪對仔女盡量公平 指囡囡性格強悍：唔使驚有人恰佢 (17:33)

陳豪、鄭秀文（Sammi）、曾比特（Mike）、鄧建明（Joey Tang）及陳詠桐（JC），今天（17日）到沙田馬場出席活動，Sammi最後登場獻唱《眉飛色舞》及《終身美麗》，陳豪化身咖啡調酒師，上台即席調製特色雞尾酒，問他為何不唱歌？他笑道：「等專業歌手唱，我就收埋把靚聲先，冲吓咖啡、吹吓水。」他直言經濟環境不太好，咖啡生意仍等待拓展機會，他說：「使錢好易，搵錢唔容易，盡量小心啲去做。」

對於買價值超過60萬名貴手袋給老婆陳茵媺，手鬆有別於做生意，他即道：「大家唔好講錢，惜老婆係必需，只要老婆開心，So what？」但他明言對子女較謹慎，如有求必應便不懂得珍惜，不想子女養成亂花錢習慣，他亦會盡量做到公平，朋友送給子女禮物不夠分，就要子女猜拳決定，問會否特別偏心女兒？他說：「女兒天生性格係強女人，唔使驚有人恰佢，佢強悍、霸道，但又嗲又可愛，所以我都唔知點，有乜符吖？」

Mike與Joey Tang合唱太極樂隊金曲《紅色跑車》，Mike表示早前於長沙與歌迷度過31歲生日，但至今仍未有時間與女友食飯慶祝，他說：「女友記得我生日，有打畀我祝生日快樂，只係我未抽到時間食一餐好有儀式感嘅飯，回港後一直錄音室為新歌錄音。」他指剛推出個人第一首國語單曲《Talk To Me》，最特別Rap的部分用上自己歌唱學校的2位少女學生聲音，他說：「都唔算提拔自己學生，學唱歌都希望自己聲音能讓更多人聽到，我當然希望帶佢哋上舞台，但最緊要自己有個大型舞台先。」

（即時娛樂）