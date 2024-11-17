獨立女將JACE自資1年創佳績 拒為攞獎做歌：會對唔住自己 (18:37)

陳凱詠（JACE）自去年底約滿後，便以全自資方式展開獨立歌手的事業，今年1月，JACE與Jay馮允謙以「雙J」身分，在會展舉行了大型音樂會，大勇姿態回歸舞台；到了年中，她與呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）和邱彥筒（Marf）合演「拉闊音樂會」，JACE亦有幸成為鄭秀文（Sammi）演唱會嘉賓之一，她說：「成就咗我人生首次上紅館舞台，雖然當日以嘉賓身分上呢個台，但我相信好快會再上呢個台，成為艷亮蛇妖。」在音樂製作方面，她今年推出的《百妖夜行的修行》和《間歇性休眠》，兩首都成為903專業推介1和Chill Club冠軍歌。

JACE的聲勢持續到年尾，在上周五公布的叱咤我最喜愛的女歌手投票中，她連續第5年入選我最喜愛的女歌手十強，同時亦有報道指，JACE有機會首次殺入叱咤女歌手三甲，令「二品官」（粉絲暱稱）非常期待。

日前，JACE接受商台梁泰來的訪問時，被問及對獲獎的看法。她坦言：「我唔敢諗，同唔識諗。朋友問我，我答到手都震晒，我唔知呀！」她強調不會為獎項而改變創作方向：「如果要諗住咩獎而做咩歌，我會覺得對唔住自己。就算最後成績唔好，我起碼做咗自己開心嘅歌。」

JACE首度與好友詞人Oscar合寫年尾新歌《那黑夜沒很夜》，這首歌靈感源自JACE過去幾年，在樂壇心路歷程。回首2019年初入行時的青澀，到如今經歷不少高低起伏，JACE深感每一步都來之不易，5年過去，JACE「練功」完成，「休眠期」過後，新一課「修行」再度展開。

歌詞中「從此我知 what I want what I care，唯一要講的是多謝多謝」，道出JACE心聲，表達了對在她最艱難時刻，給予溫暖和希望的人最深的感激。

談到創作過程，JACE說：「這首歌是我在洛杉磯觀看Coachella音樂節時萌生的靈感。看著台上的表演者，我突然有了寫一首溫暖歌曲想法。我幻想自己站在舞台上與樂隊演出，向支持我的觀眾，唱出這首歌時的畫面。」

製作方面，新歌邀請填詞人Oscar參與，2人曾在廣播劇合作，但卻是Oscar首次為JACE個人作品填詞。他保留部分JACE在Demo中填寫英文歌詞，留下當初最真實的迷惘感，使整份歌詞更立體。由於很自然地製作了這首歌曲，所以MV方面也不想堆砌太多，最後突發開個boat party，邀請緊密合作戰友好友們上船，趁機相聚玩樂，JACE謂：「本來還擔心11月會否開始轉涼下不了水，結果又讓我們捉得住夏天的尾巴，It was a beautiful day I'll never forget。」最後JACE更與他們在船上互相擁抱落淚，場面窩心。

（即時娛樂）