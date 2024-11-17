陳自瑤曾陪好姊妹歷高山低谷 一早知黃翠如孕訊：開心到想喊 (19:10)

陳自瑤和連詩雅先後誕女，未知黃翠如是否也一樣，但她表示不知道翠如胎兒性別。（鍾偉茵攝）

陳自瑤和連詩雅先後當上媽媽，現在黃翠如也宣布懷孕，就快當媽媽了。（Ig圖片/鍾偉茵攝）

陳自瑤已知黃翠如孕訊一段時間，她說：「重要的事，應該留給翠如他們在適合日子和時間公布。」（Ig圖片/鍾偉茵攝）

胡曦文（前名胡敏珊）開設自家品牌飾品專門店今天（17日）開幕，邀請多位好友包括胡定欣、胡楓、陳自瑤、袁偉豪與太太張寶兒及兒子袁晞祐（袁咕碌）、馬詩慧、黃洛妍、張彥博、張佳添、貝安琪等出席。

陳自瑤好姊妹黃翠如，今天在社交平台公開短片，分享懷孕好消息，大批圈中好友紛紛留言祝賀。陳自瑤表示開心到想喊，又承認已知對方孕訊一段時間，她說：「重要的事，應該留給翠如他們在適合日子和時間公布。」

談到黃翠如的發文說「曾經失去」，暗示曾小產一事，陳自瑤說：「這事我也知，有陪她一齊走過高山低谷，再深入的就留給她本人講較好。做不做BB契媽只是虛名，總之替她開心。」陳自瑤指自己女兒也10多歲，很多湊小朋友事情亦已忘記，反而另一好友連詩雅早前才誕女，可以較貼身傳授和分享湊BB心得。

陳自瑤知道黃翠如和老公蕭正楠很喜歡小朋友，做父母並非受其他人感染，相信是上天賜給他們的禮物。陳自瑤和連詩雅先後誕女，未知黃翠如是否也一樣。

陳自瑤表示不知道黃翠如胎兒性別：「他們非常神秘，這小秘密留給他們，我沒有八卦，無論生男生女都好，最緊要健康及順利出世就開心。」陳自瑤不時約準媽媽食飯傾偈，知黃翠如有少許妊娠反應，現階段想她多留家休息，有空便陪伴對方。

（即時娛樂）