楊潮凱完成人生初馬 感動到想喊 途中曾想放棄 靠意志狂奔 (12:41)

楊潮凱昨天（17日）偕好友洪永城（Tony）和梁諾妍（Inez）參加神戶馬拉松，今次亦是潮凱人生首個馬拉松，他直認在缺乏練習﹑出發前感冒再加上練習途中觸發右腳舊患，導致連行路都有問題，以及連續數天來回內地拍劇及舟車勞頓，潮凱表示昨天去到神戶時，已感到疲倦，完全不是比賽狀態，但他承諾一定要完成比賽。

潮凱表示一直保持輕鬆心情參賽：「直到開跑頭15公里，我仍然保持到6:45，但去到16公里嘅時候，隻右腳就開始痛，我心諗『死啦﹗16公里你就走嚟痛，係咪玩嘢啊？』當時只能夠咬實牙關，捱過去，直至去到25公里，我隻腳已經痛到行唔到，我即刻坐低拉筋，嘗試希望舒緩痛楚，基本上每跑兩步就要行五至十步，去到接近28公里，其實我有諗過放棄，因為真係痛到標眼水，同埋望住個錶，好似同自己嘅Target越嚟越大大大距離，嗰個moment係最痛苦，你個心係好想去完成，但係個身體唔容許，我相信嗰段時間，係我人生講得最多粗口嘅時候，去到30公里，我不斷同自己講：『你得㗎！你一定做到㗎！痛痛下就唔痛㗎喇！』」

他又謂跑之前聽其他人說，30公里後基本上用意志跑：「係真嘅，因為個身體已經開始唔受控制，每一刻都好想放棄。

神戶嘅觀眾超好，佢哋會自發帶一啲鎮痛劑噴霧俾啲選手噴，我即刻走埋去噴晒兩隻腳，就係咁，我一路半跑半趷嘅情況下，去到最後5公里，喺我面前嘅係一條大斜路，我腎上腺素突然飆升，奇蹟就係呢個時候發生，我嘗試忘記咗自己嘅痛楚，大步跑，望住路牌倒數38km﹑39km﹑40km﹑41km﹑ 42km﹑個腦不斷問點會咁遠㗎？最後呢195m，係我人生中最長嘅195m，好似跑來跑去都跑唔遠咁，我用盡了我人生最一啖氣去狂奔。

咬實牙關衝過終點嗰一刻，我好感動，感動到想喊，感動嘅係原來有啲嘢只要你唔放棄，就一定會做得到，我為我自己沒有放棄而驕傲，我可以好大聲咁同CatherineBB及雞蛋仔講：『你爸爸係一個完成到馬拉松嘅人！』希望佢哋都會proud of me。」

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（即時娛樂）