Vian籌備跳舞Challenge 跳勻全港 預告Me&推出聖誕歌 (13:25)

女團Me&的「舞蹈擔當」連家穎（Vian），除了擁有可愛臉和大長腿，同時也是「舞」林高手，擅長跳講求力度及強勁節奏的韓國男團歌曲，而且她無師自通。最近她一腳踢製作跳舞Challenge《Vian In Public》系列在個人Ig reels開播，決心跳勻全香港，挑戰高難度舞蹈，而最大挑戰是她的內向「I」人性格。

為了收集香港最佳跳舞地點的民意，Vian走到街上主動訪問途人，其中一站在銅鑼灣，幸好Vian出路遇貴人，她說：「我最想挑戰同訓練自己嘅口才，加上鍾意拍dance challenge，於是結合呢兩樣嘢，就誕生咗《Vian In Public》。我係『I』人，好少主動同人講嘢，仲要做街訪收集民意，對我嚟講係好大挑戰。街訪當日好彩遇到KB前輩（鼓手李健宏），佢過咗兩招畀我，佢話最好訪問啲著得好有型嘅人，通常呢類人較健談，我跟住做，真係Work，好多謝KB教路。」

今次Vian一腳踢，由選曲、編舞、拍攝、剪接到造型，以配合歌曲形象，既有可愛活潑、也有型格帥氣，展現出不同面向的Vian，就連髮型、化妝、襯衫全部不假手於人。她感激各品牌贊助，還有公司團隊全力協助，加上腰患痊癒，令計劃順利進行。

目前《Vian In Public》系列已播出約10集，她分別到了不同地方拍跳舞片。她說：「拍攝嘅時候都好多人圍觀，尤其第一條片喺觀塘碼頭拍，當日好多人跑步經過，會停低望，其實我唔好意思，阻到佢哋跑步，但佢哋留步睇住我跳舞，畀我好多energy，希望我都畀到energy佢哋同埋觀眾啦！」

Vian喜歡跳舞，坦言受到韓國K-POP文化影響，昔日愛看MV無師自通學跳舞，從而發現自己的跳舞天分，所以挑選對自己有深遠影響的歌曲。她說：「影響我最深影響係BIGBANG、2NE1等嘅舊作品啟蒙我，特別揀佢哋較舊代、對我影響好深嘅作品，向佢哋致敬，多謝佢哋令到今日Me&嘅Vian出現。我期望《Vian In Public》有第二季，衝出香港，去日本、韓國等外地拍攝，運用我少少嘅語言天分，同其他國家嘅人做街訪。」

Vian透露Me&將推新歌：「我哋Me&近排密鑼緊鼓籌備緊新歌，係一首好有節日氣氛嘅聖誕歌，𠵱家排舞、錄音同埋拍MV嘅工作，大家密切留意，今次對我係好新嘅嘗試，之前《Eye to Eye》係一首英文歌，今次就嘗試廣東歌，大家拭目以待。」

（即時娛樂）