中年3｜楊炳德被封「譚詠麟2.0」 跳舞導師李創偉挑戰情歌遭狠批　 (13:29)

《中年好聲音3》昨晚（17日）播出一集，香港賽區百強第四回比拼，誕生3位5燈及3位4燈選手，5燈選手是森林、楊炳德、吳海楊；4燈選手是羅逸軒、梁華勝、陸東成。

65歲退休人士森林獻唱《天才與白痴》，戴上一頭70年代許冠傑style假髮、配以hip hop感誇張銀鏈飾物亮相，超強音樂感及台風，令評審海兒急不及待撳燈，比肥媽還要快！森林海選時同樣獻唱《天》，張佳添讚他選歌策略做得好，而且Rap部分尤其亮眼：「睇得仲開心，你完全deliver到能量，同埋唱Rap唔係將字就咁讀出嚟，係似同你講緊嘢。」

另一位5燈唱將、52歲在上海從事設計公司項目總監的楊炳德，外貌與「樂壇校長」譚詠麟相似之餘，還擁有一把混合「譚校長X小肥X顏志恒」的靚聲，獻唱《一首歌一個故事》大獲好評，伍仲衡指很多人處理高音的after bridge總會翻車：「你又上到去，我咪撳燈囉，添Sir都等緊呢個位。」張佳添謂：「見到校長咁嘅樣，梗係畀盞燈你。我覺得你個聲線夾雜3個人喺裡面，少少校長、少少顏志恒、但又少少小肥，你要好好運用呢個combination。」

除了實力唱將，還有不少選手帶著感人故事參賽。44歲樂器導師何家豪，參加《中年3》為完成8歲病逝女兒桃桃攜結他上台表演心願，可惜昨晚自彈自唱《後來》僅得1燈被淘汰，何家豪說：「桃桃係好正面嘅人，可以喺呢個舞台響到支結他，已經圓咗心願。」

40歲跳舞導師李創偉，外貌撞樣沈震軒X李治廷，在眾選手中顏值甚高；望走出跳舞框架的李創偉，挑戰情歌《到此為止》獲得3燈成績，卻被多位評審狠批揀錯歌，應好好利用跳舞專長。

肥媽引用天王郭富城與張立基的故事：「當年有個叫郭富城，有個叫張立基，兩個都跳舞唱歌。張立基當年同你今日講嘅嘢一樣，『我要做歌星』，唔肯跳舞唱歌。我早排先睇完郭富城演唱會，你去諗吓啦。」伍仲衡則說：「我以為扮緊李小龍，同你唱隻歌好唔夾。」

（即時娛樂）