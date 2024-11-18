方力申旗下小泳手參加長池分齡賽 破個人最佳成績 50米自由泳摘銅 (15:12)

方力申盼讓成績達到標準的運動員，以游泳時間來達標，而不是用他們所屬泳會的級別來作指標。（Ig圖片）

方力申（Alex）2018年開辦游泳學校，在今年7月他為泳會內成績優異的小泳手，因未能參加錦標賽抱不平，發公開信向香港游泳總會發炮，及後泳總發聲明，准許其泳會男童參加游泳錦標賽，Alex表示革新尚未成功，當時他還準備了7、8頁建議書，向泳總表達正向意見。

今天（18日）Alex在社交平台交代有關泳會小泳手事件：「前天和昨天他以個人名義身份，參加了長池分齡錦標賽，一共游了四個項目，全部都打破自己個人最佳成績，其中一項50米自由泳更獲得銅牌，其餘三項分別是兩個第5，一個第9名，恭喜恭喜，這次真的夠爭氣了。」

Alex表示今次比賽讓小泳手上了他訓練以來最寶貴一課：「一方面透過參加這次錦標賽，讓他提升自己心理素質，以前的他就算是參加普通的比賽都會特別緊張，甚至影響發揮，有了這次比賽經驗，對他日後應付比賽壓力有很大幫助。另一方面，錦標賽之所以大規模，正正就是因為强手多，全部選手都是本港分齡游泳界的頂流。如果你拿到第一，就代表你就是全香港那個項目，在那個分齡組別的冠軍。」

Alex重提去信泳總一事：「高手雲集，希望你遇強越強，這就是今年一月份我去信泳總的原因，要讓成績達到標準的運動員，以游泳時間來達標，而不是用他們所屬泳會的級別來作指標。

我期望接下來一連串的優化總會制度，最終得益者會是運動員本身，讓他們能夠找到合適自己的教練和環境訓練。我們香港難得有一個土生土長的何詩蓓，這絕對是我們的福氣，我們的光榮，希望我們會有更多為港爭光的精英，大家一齊努力，為培育香港另一位奧運游泳奬牌選手加油。」

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（即時娛樂）