叱咤賽果瘋傳 馮允謙首奪男金 李幸倪破「二奶命」封后 (17:23)

姜濤會否再奪叱咤我最喜愛的歌曲呢？（資料圖片）

張敬軒今年有沒有機會冧莊我最喜愛的男歌手獎呢？（Ig截圖/資料圖片）

據自稱「商台女員工」的網民透露，馮允謙（左圖）和李幸倪將初嘗男金及女金滋味。（資料圖片）

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」明年1月1日於亞洲國際博覽館舉行，連日來社交平台都瘋傳叱咤賽果，繼續有自稱是「商台女員工」的網民在網上爆出部分「賽果」，成網上熱話。

據「商台女員工」消息透露，傳馮允謙初嘗男金滋味，陳卓賢和陳健安分摘銀銅；李幸倪則擺脫4次「二奶命」首次膺女金，陳凱詠和雲浩影分奪銀銅；「叱咤組合」方面，金銀銅傳是Dear Jane、COLLAR及雷同二友。

「叱咤十大」的名次盛傳為「至尊歌曲大獎」的馮允謙《會再見的》﹑ 第二位是陳凱詠《間歇性休眠》﹑第三位是Kiri T.的《至少做一件離譜的事》﹑第四位是容祖兒的《九秒九》﹑第五位是雲浩影的《回憶半分鐘》﹑第六位是洪嘉豪的《黑玻璃》﹑第七位是陳健安的《戀愛腦之死》﹑第八位是盧瀚霆的《Hey Hey OK!》﹑第九位是Moon Tang的《趁你旅行時搬走》，以及第十位陳卓賢的《鑿》，不過亦有網民認為湯令山的《緊急聯絡人》或《偶像已死》﹑MC張天賦的《小心碰頭》﹑鄧小巧的《神愛世人》同樣有甚高的播放率，而林家謙《普渡眾生》走勢凌厲，目前仍留在叱咤榜，隨時位列叱叱十大一席，令十大位置存變數。

另外，叱咤第二階段網上投票開始，樂迷可投選「叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合」最後5強，今個星期五（22日）中午12時截止。

「我最喜愛的男歌手」最後10強（排名依筆劃序）分別為張天賦（MC）、周殷廷（YT）、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、林家謙、洪嘉豪、姜濤、陳卓賢（Ian）、張敬軒及盧瀚霆（Anson Lo）。

「我最喜愛的女歌手」最後10強（排名依筆劃序）分別為江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、邱彥筒（Marf）、歸綽嶢（Nancy Kwai）、梁嘉茵（Serrini）、何洛瑤（sica）、陳蕾、雲浩影（Cloud）及鄭秀文（Sammi）。

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後10強（排名依筆劃序）名單分別是COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、Pandora、RubberBand、Twins及雷同二友。

各入圍歌手在社交平台包括Ian﹑Anson Lo﹑洪嘉豪﹑周殷廷等都出力拉票，尋求冧莊「我最男」的張敬軒，在Ig限時動態寫道：「再出發，無論今年遇到乜嘢困難，我都會同自己講It's ok,keep the faith﹐多謝一齊同行嘅每一位。」周殷廷寫道：「感謝大家對我的厚愛，讓我有機會進入10強，不知道我們能去多遠，但最後5強，我們來吧。」

（即時娛樂）