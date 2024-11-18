拍《巾幗4》好多情緒及壓力 43歲胡定欣學「七爺」努力覓真愛 (21:02)

胡定欣表示決定接受挑戰，由收到劇本至開拍，甚至到拍攝過程，外間有好多聲音，令她有好多情緒、感受及壓力，好似未拍就有種不被認同感覺。（鍾偉茵攝/劇照）

胡定欣於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，因頂替辭演的鄧萃雯角色，未開拍已備受爭議。胡定欣表示當初收到劇本時，差不多1個月後便開拍，對她而言確是一個難關：「劇本唔係由頭到尾睇一次就得，細節要慢慢釐清，難理解嘅部分係劇情有好多懸疑位，亦要釐清角色究竟係乜嘢人物，演出之前要花好多心機，唯有一路拍一路理解劇本。」

談到角色因鄧萃雯辭演，亦有傳屬意找佘詩曼頂替，最終落入胡定欣手上，她直言本身完全不在演員名單之上，考慮是否接拍確有猶豫，她說：「心想真的嗎？我得唔得㗎 ？真係咁信我可以勝任到？唔接拍就冇發生過，但一應承就要做，亦冇好多時間考慮，反而身邊人比我更有信心，林夏薇雖然冇份拍，亦冇睇過劇本，但當佢知道時，好鼓勵我，指角色好適合我。」

胡定欣最終決定接受挑戰，全因曾參演過頭兩輯，對這部劇有情意結，開拍前已有心理準備，被拿作與鄧萃雯比較，她說：「當年好年輕，想睇下今時今日演呢個系列角色會點，今次演女主角，好想嘗試，就決定接受挑戰，由收到劇本至開拍，甚至到拍攝過程，外間有好多聲音，令我有好多情緒、感受及壓力，好似未拍就有種不被認同感覺，冇辦法，我亦理解，未播出前一直收藏好多情緒未釋放，到播出又好驚自己演得令觀眾唔滿意、唔喜歡及唔接受，從未試過咁緊張，心情複雜，我唔係想超越經典，但既然有機會去做，演出當刻我亦付出百分百能力，難免被觀眾比較，咁我盡咗力做好咗我嘅七爺，就OK啦！」

劇中七爺與柴十七這段情十分內斂，因身分地位不同，遇到真愛也未能夠行前一步，胡定欣指劇情與現實中自身經歷，也有相似的地方，有所共鳴，對於現階段可覺得尋找真感情很難？她坦言：「一向都覺得唔容易，就算遇到鍾意或心儀對象，都可能有啲各自唔同原因，未能夠成功發展，我係非常理解七爺，唔係覺得自己有幾咁高高在上，而係可能覺得我嘅藝人身分，係公眾人物，對方角度未必有信心照顧到我，喜歡還喜歡，但真正去到經營，展開一段關係時，會因事業令對方卻步，但我會繼續努力，總會有希望，七爺都唔放棄，我都唔會咁易放棄。」

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（即時娛樂）