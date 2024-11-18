台慶綵排｜蔡思貝穿偶像袁詠儀同屆旗袍 朱敏瀚樂跟陳曉華掙外快 (19:57)

蔡思貝、陳曉華、朱敏瀚、丁子朗等，今天（18日）出席《萬千星輝賀台慶》總綵排，蔡思貝身穿旗袍上陣十分認真，她表示很開心能夠穿上偶像袁詠儀（袁靚靚）當年參選港姐該屆的旗袍，她說：「我好鍾意袁靚靚，出道時都有人話我似佢，覺得特別開心，其實我有見過佢，仲走去同佢講好鍾意佢。」

陳曉華表示會穿上當年參選所穿的旗袍，她笑言：「相隔6年，啱啱好，仲keep得住，不過確係有少少拉唔到拉鏈。」她稱希望在台慶表演打功夫，但不知緋聞男友朱敏瀚表演打功夫加跳舞。朱敏瀚第一年在台慶跳舞，直言有難度，因本身上下身不協調，問可有找陳曉華陪練舞？他則說：「我未見過陳曉華打功夫或跳舞，丁子朗有指點我。」對於早前同場不肯與陳曉華合照，他解釋：「唔係唔肯合照，只係啱啱分別同客戶合照。」對於陳曉華表示想與他合作，他亦樂意與任何人合作，如能和陳曉華掙外快更加好。

丁子朗表示上次表演打功夫，已是2016年參加《香港先生選舉》，當年耍刀打傷對手，事隔8年再在台慶打功夫，他透露還會伙拍Loong 9成員冼靖峰、黃奕斌、文佐匡及黃星綽，crossover福祿壽表演，他說：「今次Loong 9負責伴舞，祥師兄（阮兆祥）比想像中非常厲害，大家可以期待。」

（即時娛樂）