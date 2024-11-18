周吉佩唔知曹敏寶出新歌 周嘉洛同佘詩曼拍劇讚氣場強 (20:05)

周吉佩、支嚳儀、龍婷等今天（18日）代表《中年好聲音》參與台慶綵排，周吉佩稱因將開騷，特地戴口罩保護自己。曹敏寶舉行新歌發布會，未見周吉佩及支嚳儀到場支持，他們表示沒收到邀請，周吉佩直言：「我完全不知她出新歌。」

龍婷自「Hello Kiss」事件後，以乎已獲無綫解禁可出現節目，她說：「上次回來是《中3》100強，有大騷公司一定叫齊我們回來。」她表示剛從寧波回港，在當地為佛寺開光唱《心經》，問可有順道求姻緣？她搖頭道：「不敢，最緊要工作和屋企人身體健康。」但講不出之後在港還有什麼工作。

周嘉洛稱用了新卸妝產品搞到臉部爆瘡，他表示於新劇《正義女神Themis》演法官，能與佘詩曼有對手戲，既開心又期待，且十分緊張，問有否被氣場強勁的佘詩曼嚇怕？他說：「沒有，她氣場好強，但不會震懾住我，感覺很友善。」

鄺潔楹表示會與羅毓儀、林凱恩及江嘉敏﹐化身歡樂版「四朵金花」表演，鄺潔楹自詡是汪明荃（阿姐）位置，特地重溫當年片段學習阿姐神髓，笑指以為公司安排了她穿打底衫，原來當年時興樽領衫，她說：「沒有特別講代表邊個，不過聽到幕後話江嘉敏仍未回來試肥姐（沈殿霞）造型，她隻眼好似有事，還沒有來排練，有點擔心她最後未能上台。」

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（即時娛樂）