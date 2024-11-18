許冠文「喜劇」新定義 楊受成投資《破．地獄》自爆被取笑嫌錢多 (22:08)

電影《破．地獄》上映10天票房已衝破6000萬，今日（18日）英皇集團主席楊受成與《破．地獄》導演陳茂賢聯同演員許冠文、 衛詩雅、艾妮和劉若寶到銅鑼灣出席電影《破．地獄》海報劇照展揭幕禮。許冠文出席活動笑言早已跟大家說《破．地獄》是齣喜劇，現在大家知道何解是「喜劇」。他大讚老闆楊受成眼光獨到，夠膽投資以殯儀業為題材的電影，又讚導演有自己一套，堅拒在某些可以搞笑場面加入笑料。飾演他女兒的衛詩雅演技亦相當厲害，有幾場對手戲，令他忘記對方是演員，以為真是自己個女，說﹕「希望這部戲破地獄兼破紀錄。香港電影目前相當困難，希望該片能帶動未來港產片有更高票房紀錄。」

許冠文稱最近心情很興奮，因走在街上，有人多謝他多年來跟他們一齊笑，現在又跟住他一齊喊，說：「未試過觀眾跟我一齊喊，這部戲真的有很大魔力和影響，希望大家眼淚過去和釋懷後，再睇通香港局面，再為香港破地獄，重新再來過。我相信一定得，香港人一定掂，暫時未睇到之後條路，話電影市道不景氣、票房欠佳，話口未完就打破紀錄，香港人非常聰明和識貨，只要有好產品，就有生意，希望同行共勉，一齊繼續努力。」

許冠文受訪時被問到在台上為何那麼感慨？他表示近年電影市道疲弱，很多人都鬧政府不幫助電影業界，他覺得自己也有責任，所以今次在劇本和角色吸引下，決定再做演員來支持，希望延續到港產片的氣勢。他指現在觀眾睇戲的級數變高，要睇些好戲和新元素，所以他鼓勵編劇在創作上要更大膽，他說﹕「《破．地獄》啟發了我，不一定刻意去擳人笑，未來喜劇也會走這種路線。」

他透露日內會連續兩日謝票，其中一場是母校包場，舊同學會來捧場，他說﹕「很多舊同學都話我好後生，教授和副校長都是我的學生，但他們的外表都比我老。不老的秘訣是講和聽多些笑話，就會延遲衰老和少病，開心快樂最重要。」衞詩雅對於獲許冠文讚演技出色，她表示獲「爸爸」一句讚許，勝過千言萬語。今日活動上電影公司送上生日蛋糕賀預祝衛詩雅40歲（11月24日）生日，她稱今年是她最後一次以衞小姐身份慶生。

楊受成對《破．地獄》成績很開心，說自己是生意佬，沒有清高和偉大思想，只為賺錢，目前這部戲已賺錢。他自揭最初投資《破．地獄》時，很多朋友問他是否有很多錢，拍部「棺材舖」戲，搵兩代笑匠許冠文和黃子華拍一部那麼嚴肅電影，笑他神經和嫌錢多，說﹕「被人鬧到我當時個心慌慌，但已答應開拍，唯有死頂，我相信這部戲有很大機會破紀錄。」

楊受成對於票房衝破6000萬感滿意表示不敢相信，發夢也在笑。問到會否推出長版本，以及再搵許冠文和黃子華拍部喜劇？他稱一切交由導演陳茂賢決定，對方才是老闆，笑說：「藝人做新人未紅時，我是他老闆，紅了之後，他是我老闆，我現在見到謝霆鋒和容祖兒都腳震。」笑言加人工給導演加到他破產。

導演陳茂賢表示未決定何時上映加長版，說﹕「待《破．地獄》成績再好一點才決定，加長版會長多十幾分鐘。（可有信心成為第3位億萬票房導演？）我已盡力，交給祖師爺。」

（即時娛樂）