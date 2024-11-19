盧慧敏謝票遭小狗索吻 爆馮允謙首日開工狂問緊唔緊張 (14:34)

鄭丹瑞與盧慧敏（Amy）主演的電影《得寵先生》日前舉行「狗狗慈善～人寵共融慈善優先場」，導演兼編劇李志偉和何英毅、女主角盧慧敏、小演員黃梓樂及戲中飾演「熊貓仔」的狗演員CowCow現身謝票。眾人與狗狗和主人們合照時，Amy被其中一隻小狗興奮濕吻。她事後托着頭扮害羞笑說：「好耐無呢個感覺，好懷念！」

《得寵先生》講述被遺棄的老人與狗狗互相扶持，人與狗狗關係非常密切。電影本月初舉行兩場人寵場，反應熱烈。上周末再加開一場，門票迅速售罄。Amy入場見到主人們抱着狗狗睇戲十分感動，她說：「呢個畫面好美麗，狗狗唔止寵物，仲係家人。」這場次很多身形較細小的狗狗，主人替牠們悉心打扮，非常可愛。問答遊戲時，有主人更高舉手上狗狗當舉手搶答，十分搞笑。

第一次拍電影的馮允謙（Jay）首日加入《得寵先生》劇組開工，與戲中女友Amy拍攝一場疑似分手戲。鏡頭前，飾演Jay的老員工把行李箱放車上，並與他擁抱和握手道別，氣氛傷感。Amy趕到，熱淚盈眶，依依不捨地告別。第一天拍攝就要演一場沉重的戲分，Jay說：「我以為自己會好緊張，原來幾好玩。可能啱啱拍完新歌MV，演好多唔同造型、角色，今日當自己拍MV。不過拍電影要演得好細緻，Amy做得好好，係好好嘅示範，見到Amy交戲交得咁好，我問自己點樣可以演得更好呢？佢喺我上車走咗之後，繼續遠遠咁望住我，佢喊，但又唔可以喊得太淒涼，有兩行眼淚滴落嚟！」

Amy追問她自己喊樣如何？Jay賣口乖：「好靚！」Amy立即滿意點頭甜笑。Amy爆料，笑指Jay到場後問她足足26次「緊唔緊張」，她說：「我以為佢自己好緊張，所以咁樣問我，點知佢話唔係好緊張，原來因為今場戲對白少，佢最緊張要講中文對白。」Jay說：「係呀，平時拍MV唔使講對白，只要用動作同埋表情去演，但拍電影要講對白、眼神、情緒都要好細微。」

（即時娛樂）