陳偉霆馮德倫新劇《太陽星辰》 明天登陸Netflix 全球首播 (15:21)

陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇合演的跨時空緝兇罪案劇《太陽星辰》將於11月20日起登陸Netflix首播，並在全球多平台同步播出。《太陽星辰》講述了90年代的香港重案組員警楊光耀（陳偉霆飾）在追查一宗連環兇案的過程中，意外穿越到2018年，與自己同齡的搭檔陳凱晴（劉雅瑟飾），攜手追查塵封多年的連環殺人案的故事。在深入追查案件的過程中，楊光耀意外發現了案件背後的隱情，誓要抓住真正的兇手，回到過去改變一切。

劇中一眾角色鮮活飽滿、立體生動。飾演主角楊光耀的陳偉霆表示：「他是一個非常執著於破案的人，把破案視為個人使命。在辦案上經常劍走偏鋒，不走正常路線，是整個重案組的主軸和靈魂人物。 對於一個未婚、也沒有當過父親的演員來說，這一切都是嶄新的體驗。」

對劉雅瑟來說，陳凱晴是「獨立、清醒、勇敢、正義有原則」︰「角色中的跌蕩起伏人生歷程，和她那複雜的人性矛盾使得這個角色對我充滿了吸引力。」馮德倫形容自己飾演的陳子俊時，也同樣用到了「複雜」一詞。他說：「不僅是對妻子、女兒、楊光耀等人，這個角色對自己的職業、對社會的態度，都投注了獨特各異的情感與態度。」

飾演葉誠的謝君豪則表達了這個角色身上與普通人的共通處：「他就像每一個普通人一樣，會在不同的時期要做出很多不同的抉擇，這些抉擇可能會影響往後他的一生，我們所有人都一樣。」首次飾演反派的凌文龍表示麥志鴻這角色有自己的世界觀：「麥志鴻是一個稍微有點邊緣的小人物，他是有一點認知障礙的，但不是蠢，他有他自己的邏輯，有他自己偏執的部分。他是一個非常有挑戰性，也非常令人感到唏噓的人物。 」

《太陽星辰》劇集的時空從1993年跨越到2008年，需要呈現屬於香港的過去和現在。以富有從前香港味道的唐樓、經典霓虹燈、和以暖色為主的整體環境為主要視覺，帶領觀眾回到1990年代的香港，又以相對冷峻的色調和金屬質感的置景描刻當下香港的現代化，呈現了一個真實的、有時間厚度的、擁有不同切面的香港。

（即時娛樂）