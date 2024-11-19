吳保錡拍《呢度》多反思：我累了但不想停下來 (16:02)

由蒙嘉慧（Yoyo）﹑陳海寧和ERROR成員吳保錡主持的ViuTV節目《呢度住吓嗰度住吓》，自播出後惹不少熱話，不少網民指保錡在節目內講黃色笑話兼態度輕佻，又指他對住小朋友也講日本成人笑話，感到失禮，事後保錡亦在社交平台公開道歉：「錯就認，打就企定，對唔住大家，我係做得唔好。」

昨晚（18日）保錡在社交平台再發文，他先感謝大家支持《呢度》，這節目令他反思很多：「這六年一直走來，一直用自己的方法橫沖（衝）直撞，有很多地方自己看不清。」

他表示蒙嘉慧在節目的一番話說得很好：「其實我也真的忘記了，自己是一個藝人，我一直以來都覺得為香港市民快樂就足夠，為自己社區服務，用自己認為岩（啱）的方式做任何事。」

保錡表示今年他拍了好幾個節目，拍完《Auntie 妳好 馬來西亞篇》後，過了幾天就去了拍《呢度》，拍完這節目後，又拍了好幾個節目，今年最後的一個節目也是團綜了，他寫道：「這段時間我反思了很多，在拍節目期間去了好多偏遠的地方，離開互聯網，只有大自然和自己，人有時應該聽從自己的呼吸，跟隨自己的步伐，改正自己的跑姿，Kimochi（舒服）地跑自己的路，1212一步一步向前跑，我累了，但我不想停下來，因為我真的愛上的奔跑的感覺，對不起。」

（即時娛樂）