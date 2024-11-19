岑麗香開工收生日蛋糕 陳家樂獲妻女探班 愈夜愈精神 (16:32)

岑麗香（香香）、陳家樂、敖嘉年、姚樂怡、泰臣、李尚正、古明華及李麗霞（黑妹）等，日前拍攝HOY TV原創劇《我愛九龍城》一場為香香劇中角色慶祝生日時，陳家樂向香香求婚的戲。劇組當日亦送上蛋糕為香香慶祝40歲生日，令她十分感動。陳家樂愈夜愈精神，看見太太連詩雅帶女兒前來探班時，更精神為之一振。說到向香香求婚的戲分，家樂笑言沒想起當年向太太求婚的片段︰「因為我個角色向香香求婚嘅時候，只係理自己有幾開心，根本就冇顧及對方感受﹗我一定唔係咁。」

身為媽咪的姚樂怡開工第一場戲就要跟一個10個月大的BB拍攝，她坦然心很累︰「個BB係咁喊，見到我好似見到啲拐子婆咁，但係見到佢咁可愛，我即刻諗起我囡囡細個時候個樣，都好sweet﹗個囡好黐我，連瞓覺都一齊﹗呢排佢唯有黐住爸爸先，之後補番數。」黑妹驚喜客串，她表示近年甚少參與幕前演出，所以對這次體驗非常開心。她說：「我覺得我今次係皮膚取勝，因為我膚色好似泰妹，所以喺度覺得好有親切感。拍劇嘅話，客串就ok，我已經捱唔到夜。」

盧頌恩（妹頭）表示來到九龍城，感覺很強烈，因為這裏有很多泰國人及泰國舖頭，感覺猶如身在泰國一樣。李尚正透露其角色非常重要：「因為我今次係做棺材舖太子爺，所以陳家樂一家人，有咩『冬瓜豆腐』都係我包辦，咁我係咪好重要先？」

（即時娛樂）