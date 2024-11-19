MC澳門個唱4場門票秒殺 終極加開12.31除夕倒數特別場 (16:42)

MC張天賦去年舉辦首個澳門演唱會，成為威尼斯人金光綜藝館史上首位舉辦四面舞台演唱會歌手，同時創下單場最高入座人數的紀錄。1年後MC載譽歸來，原定在12月28及29日，2025年1月4及5日假倫敦人綜藝館舉行4場《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會，預售及公開發售門票開售後售罄，現宣布終極加開2024年12月31日的除夕倒數特別場，跟歌迷迎2025年。

去年《This is MC》演唱會香港及澳門場都叫好叫座，今年6月，MC亦展開了「This is MC」個唱第2章，廣州站掀起內地歌迷迴響，隨後佛山站門票同樣爆滿；9月MC再登上馬來西亞的雲頂世界雲星劇場首辦海外個唱，亦成為該場館開唱的新生代最年輕男歌手，成績斐然。事隔1年，MC下月再度踏上澳門舞台，在倫敦人綜藝館舉辦合共5場演唱會。

是次澳門站將延續去年澳門演唱會「This is MC」的主題概念，呈現MC更趨成熟的音樂品味與歌唱實力，MC圓夢可以在演唱會唱出自己作品。MC說：「今年3月出完自己第3張專輯《Treble》後，自己真正閉關，收埋自己專心作曲，好希望新歌可以帶到新鮮感俾樂迷，感受到我音樂上嘅成長同多元，再加埋嚟緊澳門做演唱會，好想可以唱自己作嘅歌，今次亦終於可以喺澳門做到，好開心。」

今次澳門演唱會有《September with You》、《隔牆有耳》。今年初新曲外，MC親自作曲的人氣作品《百萬大道》、《小心碰頭》等全新歌曲，同樣會在今次澳門站中為一眾「賦二代」（粉絲暱稱）現場演繹。

至於1年後再到澳門開演唱會，12月28、29日及1月4、5日4場演唱會門票同樣被秒殺，MC感謝fans同時，承諾演唱會上會百二分努力，而得知主辦落實加開除夕倒數特別場時，MC更叫了出來，說：「Yes!想開倒數騷好耐，感覺同平日演唱會唔同，好期待2024最後一日同fans作結，轉個頭就一齊揭開2025新一頁！」

（即時娛樂）