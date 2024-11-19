巾幗4｜「惡人代表」林敬剛硬啃豬餿勁逼真 羅天宇谷爆胸肌勁搶鏡 (17:15)

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（18日）一集，再有新角色登場，就是飾演衰格監獄頭目文青哥的綠葉演員林敬剛。劇情講述十七（黎耀祥飾）因龍四海（蕭正楠飾）背後操控遭誣告入獄之餘，還要面對被收買的同房囚犯及文青哥欺凌。

生性好賭、講大話不眨眼，兼愛濫用職權恃勢凌人的文青哥，出場未幾即誣陷一眾囚犯逃獄，並對眾人加以凌辱。其間七爺（胡定欣飾）拉隊到獄中，為十七及韋豪（羅天宇飾）出頭，十七趁機「反嫁禍」文青哥、逼令文青哥當眾硬啃混入了尿液的豬餿。

林敬剛演出亮眼，每次出場製造壓迫感。首先在眾人緊張被冤枉殺人而被判死刑的韋豪，能否脫罪時，文青哥竟以審判結果開玩笑，並對韋豪冷嘲熱諷；而飲餿水一幕，林敬剛更是演得逼真，為死撐自己沒虐待囚犯，文青哥當眾生吞臭味熏天餿水，他演活了極度噁心的狀態之餘，更青筋暴現兼滿面通紅。

林敬剛笑言拍攝時，將那堆東西幻想成糞便幫助投入：「我喺香港同內地都做過飲食，啲冷飯菜汁回收嗰桶嘢就係豬餿咁，都真係幾難聞。只要觀眾諗：『萬一我食呢桶嘢，點食呀？』，或者覺得『佢真係食緊屎咁喎』，只要令觀眾投入到、更加覺得你抵死就夠㗎喇，我當時直頭當桶嘢係屎咁食。」問到林敬剛當時吞進肚內的到底是甚麼時，他笑言：「個桶同我食落口嘅係兩樣嘢嚟，我食落口嗰啲，有少少似酸辣湯，都暖暖地嘅。」

林敬剛表示當初接到文青哥這個角色時，「最希望演到乞人憎得嚟，又會令觀眾最後同情」，並不介意演壞人：「每套戲/劇點都有好人同壞人，壞人變化仲好演，因為壞人演到幾衰都得。」

另外，羅天宇在獄中剝衫演出亦震撼眼球，雖然相關曬肌場口不足半分鐘，但除了結實的胸肌令人眼前一亮，羅天宇練至條理分明的背肌亦相當搶鏡。

羅天宇受訪時透露拍攝場口搞笑事，他接到劇本得悉要曬肌後，早於埋位前3個月已努力練大隻，豈料拍攝當日撞正低溫，負責的導演沒有叫他剝衫意思，令天宇一度以為連月來的努力要白費：「去到拍嗰日都差不多尾聲，仲覺得自己準備咗咁耐，拍完可以盡情食嘢興致勃勃咁。我記得嗰日超凍，零度以下左右，我拎住劇本問導演時，佢話：『唔使除啦』，我就：『吓？但呢度寫住赤裸上身喎，我為咗呢個三角形準備咗唔少時間喎。』因為我拍之前7日度已開始甩水，即係頭幾日飲好多公升水，3到6公升水，跟住慢慢cut，cut到最後一日24小時唔飲水。我跟住話我24小時冇飲水，可唔可以都拍一拍？佢就話：『你除啦』。」

豈料搞笑事不止一浪，當天宇以為「曬肌」使命完成後，在片場大開食界之際，導演竟說要補拍大頭，令他再度晴天霹靂：「我以為搞掂，就喪食嘢同飲水，點知導演話要補番入門口嘅Shot，我就：『吓？頭先唔係拍咗咩？』但我已經肥晒，身體已經吸咗好多水，啲線條都冇咁靚。呢件事就係教訓我，未拍完一場戲都唔可以鬆懈，隨時都要補拍番啲鏡頭。」

天宇續指為了操肌，除日食至少8隻雞蛋補充蛋白質外，連零食也是雞胸肉、蛋白麵包及蛋白能量棒；至於操肌，則要爭取時間在酒店房間進行：「拍劇忙冇乜時間健身，所以就買咗大量健身器材同啞鈴喺酒店房，一有時間就操。」

（即時娛樂）